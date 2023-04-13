  • 23°C
香港時間 : 2023413日 (週四) 10:57
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【阿里巴巴9988】阿里巴巴低開逾4%　軟銀再沽阿里　據報首兩月減持2.9%套現565億

股市 09:23 2023/04/13

分享：

分享：

軟銀再沽阿里巴巴　據報首兩月減持2.9%套現565億

繼騰訊 （00700） 後，阿里巴巴 （09988） 據報亦被大股東部署沽貨。據外電報道，大股東軟銀已開始出售阿里巴巴股權，今年以來透過預付遠期合約出售價值72億美元（約565.2億港元）股票，而去年的拋售規模達到創紀錄的290億美元。

消息拖累阿里巴巴股價急挫。阿里巴巴今（13日）低開4.6%，報91.6元，正回補3月28日至29日的上升裂口。阿里美股（美：BABA）昨跌5.9%，收報93.84美元，成交33億美元。

軟銀拒絕置評，惟表示對阿里巴巴的交易正反映其防禦模式，以應對更加不確定的商業環境，「正在增加手頭上的現金，以加強財政上的穩定」，並補充指，5月公布業績時會披露減持阿里套現的資料。

持股降至3.8%

報道續指，軟銀繼12月底透過出售3000萬股ADS預付遠期合約套現27億美元後，2月亦通過出售4600萬股ADS預付遠期合約套現45億美元，軟銀指，12月底的交易於當月未完全完成，將計入截至3月底止的財務報表。

報道指出，交易完成後，軟銀持有阿里約9800萬股ADS，佔阿里發行股數3.8%。

所謂透過預付遠期合約出售，是指軟銀通常借阿里巴巴股票予證券行，證券行在未來一段時間沽出股票，證券行當中會收取費用，報道指，近期大部份交易是由巴克萊銀行、瑞穗證券和 SMBC 日興證券處理，券商收取不到1%的手續費。

【ET財智Talk】中國估值吸引成資金避風港？  普徠仕梁慧君分析入市時機及值博板塊  

ET財智Talk
【ET財智Talk】中國估值吸引成資金避風港？ 普徠仕梁慧君分析入市時機及值博板塊

【阿里巴巴9988】軟銀CFO：減持阿里巴巴套現是為了證明財政穩定　就像兩年半前出售T-Mobile部分持般

【阿里巴巴大股東】孫正義增持軟銀集團至逾34%　再惹私有化猜測

記者：譚志偉

美股 港股 阿里巴巴－SW（09988） 沽出 減持
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$5000電子機票優惠券

立即領取

上一篇文章

【新股IPO】北森控股9669首掛開報29.6元輕微潛水　一手帳面蝕20元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【TSLA】Tesla香港宣布4.15減價　Model 3 Performance減價最多達14%
【TSLA】Tesla香港宣布4.15減價　Model 3 Performance減價最多達14%
【美股收市】儲局料今年溫和衰退　納指挫0.9%　道指跌38點
【美股收市】儲局料今年溫和衰退　納指挫0.9%　道指跌38點
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌297點　阿里低港4%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌297點　阿里低港4%（不斷更新）
【美國經濟數據】美通脹紓壓　3月CPI大幅放緩至5%
【美國經濟數據】美通脹紓壓　3月CPI大幅放緩至5%
【AAPL】瑞聲科技急插15%　郭明錤、摩通及里昂齊指iPhone15放棄固態按鍵設計　瑞聲反彈催化劑成空
【AAPL】瑞聲科技急插15%　郭明錤、摩通及里昂齊指iPhone15放棄固態按鍵設計　瑞聲反彈催化劑成空
【騰訊700】南非大股東預告沽貨、騰訊百億成交跌逾5%　Prosus將額外9600萬股騰訊存入CCASS
【騰訊700】南非大股東預告沽貨、騰訊百億成交跌逾5%　Prosus將額外9600萬股騰訊存入CCASS
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款