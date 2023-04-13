【阿里巴巴9988】軟銀再沽阿里　股價應聲急瀉6%　據報首兩月減持2.9%套現565億

▲ 【阿里巴巴9988】軟銀再沽阿里巴巴 據報首兩月減持2.9%套現565億

繼騰訊 （00700） 後，阿里巴巴 （09988） 據報亦被大股東部署沽貨，消息拖累阿里巴巴股價急挫，美股股股跌5.9%，收報93.84美元，相當於92.07美元，較港股收市價96.05元低4.1%，成交33億美元。據外電報道，大股東軟銀已開始出售阿里巴巴股權，今年以來透過預付遠期合約出售價值72億美元（約565.2億港元）股票，而去年的拋售規模達到創紀錄的290億美元。軟銀拒絕置評，惟表示對阿里巴巴的交易正反映其防禦模式，以應對更加不確定的商業環境，「正在增加手頭上的現金，以加強財政上的穩定」，並補充指，5月公布業績時會披露減持阿里套現的資料。

報道續指，軟銀繼12月底透過出售3000萬股ADS預付遠期合約套現27億美元後，2月亦通過出售4600萬股ADS預付遠期合約套現45億美元，軟銀指，12月底的交易於當月未完全完成，將計入截至3月底止的財務報表。

報道指出，交易完成後，軟銀持有阿里約9800萬股ADS，佔阿里發行股數3.8%。

所謂透過預付遠期合約出售，是指軟銀通常借阿里巴巴股票予證券行，證券行在未來一段時間沽出股票，證券行當中會收取費用，報道指，近期大部份交易是由巴克萊銀行、瑞穗證券和 SMBC 日興證券處理，券商收取不到1%的手續費。

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記者：譚志偉