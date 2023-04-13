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【吉利175】吉利旗下極氪推出新款「極氪X」SUV　售價18.9萬人幣起、預料6月交付

股市 08:49 2023/04/13

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【吉利175】吉利旗下極氪推出新款「極氪X」SUV　售價18.9萬人幣起、預料6月交付

據外電指出，吉利 （00175） 旗下極氪推出「極氪X」 SUV，售價18.9萬人民幣起，主打中國高端市場，同時亦瞄準了歐洲市場，預料6月將交付新車。

極氪汽車舉辦極氪X上市發布會，「極氪X」是繼「極氪001」、「極氪009」之後，極氪旗下的第三款車。極氪X新車分為三個版本，配備人面辨識解鎖汽車功能及車載雪櫃。

另外，集團亦計劃於歐洲推出「極氪X」及「極氪 001」 EV房車，但未有時間表。

集團首席執行官安聰慧表示，極氪品牌將在今年的上海車展上公布歐洲戰略，出口到歐洲的產品會包括「極氪001」和新車型「極氪X」，又預計緊湊級別的細分市場在全球市場將會非常廣闊。不過，集團目前未有進入美國市場的計劃。

【ET財智Talk】中國估值吸引成資金避風港？  普徠仕梁慧君分析入市時機及值博板塊  

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記者：宋佩恩

汽車 港股 電動車 吉利汽車（00175）
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