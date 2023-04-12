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【亞洲經濟】大摩料今年第4季亞洲經濟增長較已發展市場高5個百分點

宏觀解讀 22:44 2023/04/12

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【亞洲經濟】大摩料今年第4季亞洲經濟增長較已發展市場高5個百分點

摩根士丹利（美：MS）發表報告，最近歐美銀行系統壓力有關的事態發展，進一步凸顯亞洲表現將會更出色。歐美貸款標準將收緊，並反過來對其自身國內需求造成壓力，另一邊廂，亞洲仍能產生足夠的國內需求，使增長差異繼續向亞洲傾斜。該行預計，到今年第4季，亞洲經濟增長將比已發展市場的增長高出5個百分點，是自2017年以來最強勁。

大摩解釋，首先亞洲的利率沒升至限制性領域。雖已發展市場以近來最激進的速度加息以打擊通脹，但亞洲的加息周期更低調。美國的政策利率升了4.75厘，歐元區升了3.5厘，相較之下，亞洲只升1厘。意味國內需求的犧牲，於亞洲相對小得多。

內地解封為亞洲其他國家產生溢出效應

第二，內地解封料使其經濟上升，並對該地區其他國家產生正面的溢出效應。經濟反彈不限於解封的收益，因為政策制定者現已採取支持增長的立場。大摩認為，房地產市場的快速再通脹（reflation），目前二手房銷售已接近2021年的水平，是消費者信心強勁反彈的訊號。

第三，亞洲的其他三個大型經濟體包括日本、印度和印尼，都有推動國內需求的特定經濟因素。其中，日本寬鬆的宏觀政策應使私人部門需求得到支持。在印度，金融和非金融私人部門的資產負債表多年來已經得到清理，因此私人部門有了健康的風險偏好，可以進行擴張。供應方的改革使印度能在全球商品和服務出口中獲得市場份額，從而促進了就業和投資。

相關文章：

【全球經濟】IMF下調今年全球經濟增長預測至2.8%　金融動盪加劇壓力

編輯：胡學能

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