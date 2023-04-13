▲ 【半新股】博安生物上市不足四個月便獲「甩B」 成第八家生科股甩B 去年收入達5.9億

由綠葉製藥 （02186） 分拆的博安生物 （06955） 向港交所申請摘B獲批，將為第8間生科股「甩B」的生物科技股。

去年底，博安生物以18A章掛牌上市，公司於周三（12日）稱現已符合市值及收益測試要求，以及擁有最少三個財年的營業記錄，過去三年管理層、擁有權及控制權不變。

據博安生物昨（12日）收市價18.88元，市值約96.2億元，高於90億元市值要求；去年全年收入折合約5.89億元，高於5億元的上市規則要求。

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記者：宋佩恩