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【半新股】博安生物上市不足四個月便獲「甩B」　成第八家生科股甩B　去年收入達5.9億

股市 09:03 2023/04/13

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【半新股】博安生物上市不足四個月便獲「甩B」　成第八家生科股甩B　去年收入達5.9億

由綠葉製藥  （02186）  分拆的博安生物  （06955） 向港交所申請摘B獲批，將為第8間生科股「甩B」的生物科技股。

去年底，博安生物以18A章掛牌上市，公司於周三（12日）稱現已符合市值及收益測試要求，以及擁有最少三個財年的營業記錄，過去三年管理層、擁有權及控制權不變。

據博安生物昨（12日）收市價18.88元，市值約96.2億元，高於90億元市值要求；去年全年收入折合約5.89億元，高於5億元的上市規則要求。

【ET財智Talk】中國估值吸引成資金避風港？  普徠仕梁慧君分析入市時機及值博板塊  

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【新股IPO】博安生物6955以19.8元定價　一手中籤率約為44%（附分配結果連結）

記者：宋佩恩

 

港股 博安生物－B（06955） 綠葉製藥（02186） 綠葉
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