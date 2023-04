【銀行危機】股神巴菲特：將有銀行爆煲　賭100萬美元存戶不會輸錢

美國矽谷銀行(Silicon Valley Bank, SVB)和簽名銀行(Signature Bank)上月倒閉後,美國似未有銀行再爆危機,不過,92歲「股神」巴菲特相信,接下來可能會有更多的銀行倒閉。他接受CNBC訪問時說:「銀行倒閉尚未結束,但存戶還沒出現危機。(We’re not over bank failures, but depositors haven’t had a crisis,)銀行破產了。但存戶並不會受到傷害(Banks go bust. But depositors aren’t going to be hurt)。」

上月,美國矽谷銀行(Silicon Valley Bank, SVB)和簽名銀行(Signature Bank)的倒閉,促使監管機構採取非同尋常的救援行動,對倒閉銀行的所有存款提供了支持,並為陷入困境的銀行提供額外的融資機制。

巴菲特:銀行定期做些「蠢事」被揭露出來

被譽為「奧馬哈先知」 (Oracle of Omaha)的巴菲特指,這段時期,銀行定期所做出一些「蠢事」被揭露出來,包括資產和負債不匹配以及可疑的會計情況。他指,銀行家永遠都被誘惑着做這些事情,「會計程序促使一些銀行家做了一些事情,這些事情對他們當前的收益有一點幫助,並造成了反覆出現的誘惑,即在記錄上獲得更大一點的利差(spread),比收益(earnings)多一點」。他聲言,一些銀行家將繼續做出該種行為,而這將使一些股票的股東面臨風險。

另一邊廂,巴菲特認為存戶對放進銀行的存款產生不必要恐慌,揚言自己願意賭100萬美元,今年不會有納稅人因銀行倒閉而損失存款,這要歸功於美國聯邦存款保險公司(FDIC),他認為公眾對該實體了解不多,該實體為25萬美元以下的存款提供保險。他說:「不需要把管理者的一個愚蠢的決定,變成讓整個美國公民對他們不需要恐慌的事情感到恐慌。」

巴菲特過去一直是陷入困境銀行的白武士。2008年雷曼倒閉後,巴菲特向高盛(美:GS)注入50億美元的現金。2011年,巴菲特向陷入困境的美國銀行(美:BAC)注入了50億美元。

