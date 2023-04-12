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【銀行危機】股神巴菲特：將有銀行爆煲　賭100萬美元存戶不會輸錢

股市 21:38 2023/04/12

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美國矽谷銀行（Silicon Valley Bank, SVB）和簽名銀行（Signature Bank）上月倒閉後，美國似未有銀行再爆危機，不過，92歲「股神」巴菲特相信，接下來可能會有更多的銀行倒閉。他接受CNBC訪問時說：「銀行倒閉尚未結束，但存戶還沒出現危機。（We’re not over bank failures, but depositors haven’t had a crisis,）銀行破產了。但存戶並不會受到傷害（Banks go bust. But depositors aren’t going to be hurt）。」

上月，美國矽谷銀行（Silicon Valley Bank, SVB）和簽名銀行（Signature Bank）的倒閉，促使監管機構採取非同尋常的救援行動，對倒閉銀行的所有存款提供了支持，並為陷入困境的銀行提供額外的融資機制。

巴菲特：銀行定期做些「蠢事」被揭露出來

被譽為「奧馬哈先知」 （Oracle of Omaha）的巴菲特指，這段時期，銀行定期所做出一些「蠢事」被揭露出來，包括資產和負債不匹配以及可疑的會計情況。他指，銀行家永遠都被誘惑着做這些事情，「會計程序促使一些銀行家做了一些事情，這些事情對他們當前的收益有一點幫助，並造成了反覆出現的誘惑，即在記錄上獲得更大一點的利差（spread），比收益（earnings）多一點」。他聲言，一些銀行家將繼續做出該種行為，而這將使一些股票的股東面臨風險。

另一邊廂，巴菲特認為存戶對放進銀行的存款產生不必要恐慌，揚言自己願意賭100萬美元，今年不會有納稅人因銀行倒閉而損失存款，這要歸功於美國聯邦存款保險公司（FDIC），他認為公眾對該實體了解不多，該實體為25萬美元以下的存款提供保險。他說：「不需要把管理者的一個愚蠢的決定，變成讓整個美國公民對他們不需要恐慌的事情感到恐慌。」

巴菲特過去一直是陷入困境銀行的白武士。2008年雷曼倒閉後，巴菲特向高盛（美：GS）注入50億美元的現金。2011年，巴菲特向陷入困境的美國銀行（美：BAC）注入了50億美元。

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【銀行危機】瑞典最大退休基金怒炒CEO　連踩3雷買齊SVB、FRC、SB

編輯：胡學能

美股 巴菲特 保險公司 美國 銀行 美元
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