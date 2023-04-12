  • 25°C
香港時間 : 2023412日 (週三) 20:57
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

戴德梁行：首季未見品牌大肆擴張　零售商需時了解內地旅客消費模式轉變

股樓投資 19:43 2023/04/12

分享：

分享：

中港通關後，商舖市場率先受惠。戴德梁行發表報告指，各區街舖首季租金普遍錄得上升，其中中環表現最好，按季升3.2%，旺角緊隨其後按季升2.8%，銅鑼灣則按季升2.4%。此外，空置情況亦有明顯改善，旺角的空置率按季跌1.8個百分點，至10.9%，中環跌1.4個百分點，至9.9%，尖沙咀跌1.2個百分點，至15.5%，而銅鑼灣則維持在7.9%。

戴德梁行執行董事及香港商舖代理及管理服務主管林應威說，上半年商舖租金升幅將比原先預期的快，料約3%至8%，而隨着內地旅客回歸，業主叫價開始進取，但零售商普遍持保守態度，季內未見有品牌大肆擴張的情況，畢竟零售商仍要時間了解內地旅客消費模式的轉變，尤其是高端零售商和大型連鎖店。由於業主和潛在租户的期望有落差，所以租賃談判時間延長，亦令租賃成交和租金難即時呈「V形」反彈。 

他續說，經過3年封關，香港服務業正面對人才流失問題，人手短缺限制了零售商和餐飲業經營者的擴張速度，亦威脅著香港旅遊業的承載能力，因此認為上半年還是零售市場的適應期和摸索階段，較明顯的反彈和擴張活動或要到下半年才能出現。 

甲級寫字樓市場方面，受農曆新年傳統淡季影響，首季整體表現未見明顯反彈，淨吸納量為負24.8萬平方呎，反映在環球經濟前境不明朗情況下，企業仍以節省成本爲目標，擴租需求普遍較少，而整體待租率則攀升至17.1%，致租金持續下跌，按季回落1.5%，按年則跌7.9%。以分區計，港島東和九龍東的租金跌幅較為明顯，均按季下調超過2%。 

戴德梁行香港董事總經理及項目/企業服務部主管蕭亮輝說，過去數周，寫字樓的查詢及看樓活動逐漸回升，但仍需要一段時間才能轉化成實際的租賃成交，因此未能即時反映在第一季度數據內。另外， 雖然通關為市場釋出利好信息，但目前寫字樓待租面積及待租率仍處於高水平，業主難以提高租金，預測全年租金下調幅度介乎2%至4%。 

同場加映【溫股知新】恒指上衝 只欠東風？

溫股知新
【溫股知新】恒指上衝 只欠東風？

 

同場加映【單位直撃】投資者深感近期樓價升幅不大 趁租客遷出即賣樓 物業5年半升值20萬【下一頁

    點擊圖片放大
    +6
    +5

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 黃卓賢

商廈 商舖 戴德梁行 零售 港股

上一篇文章

【進軍中東】海昌海洋公園與沙地投資部訂協議 研究發展當地文旅業務

下一篇文章

【iM會客室】港股次季再穿2萬？ 新經濟電訊基建股點部署
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【第2季部署】花旗把恒指24000點目標延後3個月 另推薦6隻中資股
【第2季部署】花旗把恒指24000點目標延後3個月 另推薦6隻中資股
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【姜濤生日】姜濤生日慈善步行2023 姜糖應援指南 留意領取選手包安排
【姜濤生日】姜濤生日慈善步行2023 姜糖應援指南 留意領取選手包安排
【消費券2023】萬寧、7-Eleven、惠康買禮券送現金券　消費滿指定額享即時扣減優惠
【消費券2023】萬寧、7-Eleven、惠康買禮券送現金券　消費滿指定額享即時扣減優惠
【收息攻略】新資金利息較高 嫌資金搬來搬去太煩? 可以用呢招?
【收息攻略】新資金利息較高 嫌資金搬來搬去太煩? 可以用呢招?
【被動收入】睡覺後都有的收入方法 買樓收租外仲有呢兩個方法
【被動收入】睡覺後都有的收入方法 買樓收租外仲有呢兩個方法
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款