戴德梁行：首季未見品牌大肆擴張　零售商需時了解內地旅客消費模式轉變

中港通關後，商舖市場率先受惠。戴德梁行發表報告指，各區街舖首季租金普遍錄得上升，其中中環表現最好，按季升3.2%，旺角緊隨其後按季升2.8%，銅鑼灣則按季升2.4%。此外，空置情況亦有明顯改善，旺角的空置率按季跌1.8個百分點，至10.9%，中環跌1.4個百分點，至9.9%，尖沙咀跌1.2個百分點，至15.5%，而銅鑼灣則維持在7.9%。

戴德梁行執行董事及香港商舖代理及管理服務主管林應威說，上半年商舖租金升幅將比原先預期的快，料約3%至8%，而隨着內地旅客回歸，業主叫價開始進取，但零售商普遍持保守態度，季內未見有品牌大肆擴張的情況，畢竟零售商仍要時間了解內地旅客消費模式的轉變，尤其是高端零售商和大型連鎖店。由於業主和潛在租户的期望有落差，所以租賃談判時間延長，亦令租賃成交和租金難即時呈「V形」反彈。

他續說，經過3年封關，香港服務業正面對人才流失問題，人手短缺限制了零售商和餐飲業經營者的擴張速度，亦威脅著香港旅遊業的承載能力，因此認為上半年還是零售市場的適應期和摸索階段，較明顯的反彈和擴張活動或要到下半年才能出現。

甲級寫字樓市場方面，受農曆新年傳統淡季影響，首季整體表現未見明顯反彈，淨吸納量為負24.8萬平方呎，反映在環球經濟前境不明朗情況下，企業仍以節省成本爲目標，擴租需求普遍較少，而整體待租率則攀升至17.1%，致租金持續下跌，按季回落1.5%，按年則跌7.9%。以分區計，港島東和九龍東的租金跌幅較為明顯，均按季下調超過2%。

戴德梁行香港董事總經理及項目/企業服務部主管蕭亮輝說，過去數周，寫字樓的查詢及看樓活動逐漸回升，但仍需要一段時間才能轉化成實際的租賃成交，因此未能即時反映在第一季度數據內。另外， 雖然通關為市場釋出利好信息，但目前寫字樓待租面積及待租率仍處於高水平，業主難以提高租金，預測全年租金下調幅度介乎2%至4%。

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