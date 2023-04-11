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【電動汽車】Tesla周六起調整本港電動車售價 Model 3 Performance減幅最大達14%

理財智慧 19:00 2023/04/11

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Tesla（TSLA.US）近期不斷作出減價，繼周四（7日）在美國網站上公布旗下的電動汽車價格降低2%-6%之後，香港亦終於迎來減價，Tesla宣布於周六（15日）起調整本港電動車售價，當中以Model 3 Performance減幅最大，達14.7%。

【2023消費券】到OK便利店用八達通領消費券　可獲總值$20現金券【下一頁

【溫股知新】恒指上衝 只欠東風？

溫股知新
【溫股知新】恒指上衝 只欠東風？

Model 3 Performance「一換一」價格由440,335元起，減幅達14.7%，而Model 3長續航版本，「一換一」價格為399,485元，減幅為11.06%。Model Y長續航版本及Performance版本售價分別由459,685元起及487,205元起，減幅分別為8.7%及9.03%，而Model 3及Model Y後驅版本的售價維持不變。

Tesla Model Y及Model 3最新售價

車型 稅前售價 稅後售價 一換一價格 調整幅度
Model 3 RWD 後輪驅動 $341,200 $489,080 $341,200  
Model 3 Long Range 長續航 $387,900 $589,485 $399,485 11.06%
Model 3 Performance $406,900 $630,335 $440,335 14.70%
Model Y RWD 後輪驅動 $367,100 $544,765 $367,100  
Model Y Long Range 長續航 $415,900 $649,685 $459,685 8.71%
Model Y Performance $428,700  $774,705 $487,205 9.03%

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撰文：鄭日棱

 

 

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