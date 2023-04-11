【電動汽車】Tesla周六起調整本港電動車售價 Model 3 Performance減幅最大達14%
Tesla（TSLA.US）近期不斷作出減價，繼周四（7日）在美國網站上公布旗下的電動汽車價格降低2%-6%之後，香港亦終於迎來減價，Tesla宣布於周六（15日）起調整本港電動車售價，當中以Model 3 Performance減幅最大，達14.7%。
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Model 3 Performance「一換一」價格由440,335元起，減幅達14.7%，而Model 3長續航版本，「一換一」價格為399,485元，減幅為11.06%。Model Y長續航版本及Performance版本售價分別由459,685元起及487,205元起，減幅分別為8.7%及9.03%，而Model 3及Model Y後驅版本的售價維持不變。
Tesla Model Y及Model 3最新售價
|車型
|稅前售價
|稅後售價
|一換一價格
|調整幅度
|Model 3 RWD 後輪驅動
|$341,200
|$489,080
|$341,200
|Model 3 Long Range 長續航
|$387,900
|$589,485
|$399,485
|11.06%
|Model 3 Performance
|$406,900
|$630,335
|$440,335
|14.70%
|Model Y RWD 後輪驅動
|$367,100
|$544,765
|$367,100
|Model Y Long Range 長續航
|$415,900
|$649,685
|$459,685
|8.71%
|Model Y Performance
|$428,700
|$774,705
|$487,205
|9.03%
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撰文：鄭日棱