【電動汽車】Tesla周六起調整本港電動車售價 Model 3 Performance減幅最大達14%

Tesla（TSLA.US）近期不斷作出減價，繼周四（7日）在美國網站上公布旗下的電動汽車價格降低2%-6%之後，香港亦終於迎來減價，Tesla宣布於周六（15日）起調整本港電動車售價，當中以Model 3 Performance減幅最大，達14.7%。

【2023消費券】到OK便利店用八達通領消費券 可獲總值$20現金券【下一頁】

【溫股知新】恒指上衝 只欠東風？

Model 3 Performance「一換一」價格由440,335元起，減幅達14.7%，而Model 3長續航版本，「一換一」價格為399,485元，減幅為11.06%。Model Y長續航版本及Performance版本售價分別由459,685元起及487,205元起，減幅分別為8.7%及9.03%，而Model 3及Model Y後驅版本的售價維持不變。

Tesla Model Y及Model 3最新售價

車型 稅前售價 稅後售價 一換一價格 調整幅度 Model 3 RWD 後輪驅動 $341,200 $489,080 $341,200 Model 3 Long Range 長續航 $387,900 $589,485 $399,485 11.06% Model 3 Performance $406,900 $630,335 $440,335 14.70% Model Y RWD 後輪驅動 $367,100 $544,765 $367,100 Model Y Long Range 長續航 $415,900 $649,685 $459,685 8.71% Model Y Performance $428,700 $774,705 $487,205 9.03%

【青姐話】靜待長假期 悶到飛唔起

【第2季部署】花旗把恒指24000點目標延後3個月 另推薦6隻中資股【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】



#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv



#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】



#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#$150試閱《iMoney》電子版3個月 【http://imoney.hket.com/article/3399982】



#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機



撰文：鄭日棱