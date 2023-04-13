【內房危機】融創復牌曾瀉近6成　摩通唱淡只值1元

▲ 【內房危機】融創：已達成復牌指引 周四復牌

融創中國 （01918） 周三公告已達成復牌指引，會在周四（13日）復牌。融創中國今早復牌開報1.93元，較去年3月停牌前4.58元跌近6成，早段股價曾低見1.86元，但其後稍為回穩。至上午10時47分，融創中國暫報2.33元，跌49%，成交10億元。

摩通發表報告指，參考內房同業在融創停牌期間累跌68%，融創復牌後大跌已屬預期之內，並指成功復牌的佳兆業 （01638） 、龍光 （03380） 在復牌首5個交易日累跌56%至60%。

摩通續指，融創帳面價值將繼續下跌，以今年預測市帳率0.1倍估值計算，融創股價料僅值1元，因此予「減持」評級，並指若帳面值再跌，估值仍有可能下調。

核數師不對持續經營表意見 不影響復牌

融創在復牌公告指出，即使核數師對年度業績的持續經營基準無法作出審計意見，但聯交所一般不會根據上市規則第13.50A條暫停發行人證券的買賣。另外，融創認為其開展的業務具有充足的營運水平並擁有足夠價值的資產支持營運。

融創指，已持續向市場更新其最新發展情況，讓公司股東及其他投資者知悉最新發展，以評估狀況。融創亦已與境外債權人小組就建議境外債務重組達成協議，目前重組正在實施，認為清盤呈請不會對重組計劃或時間表造成實質性影響。

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記者：宋佩恩