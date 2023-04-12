▲ 【Web3.0】趙長鵬出席香港Web3嘉年華 監管收緊可能適得其反、料穩定幣將流入香港

幣安（Binance）創辦人趙長鵬CZ以視像形式參與香港舉行的「Web3 嘉年華（Web3 Festival）」活動。對於近期多地收緊監管加密資產，趙長鵬稱，沒有任何清晰監管才是最壞情況，「差或嚴格監管總好過沒有，至少你知可以怎做。例如中國2017年封殺加密交易所，我們就離開。」

趙長鵬又在出席活動前發帖文指出，香港銀行開始支援加密資產，預期愈來愈多資金將轉向香港。趙長鵬表示，單計泰達幣（USDT）規模已有800億美元，料將會有更多穩定幣流入香港。

趙長鵬：傳統金融欠改良推使人轉向Web3

他表示，新興行業發展初期沒有明確監管，但發展到一定程度後，容易出現損害他人利益的行為，此時就需要監管介入。他表示，即使目前環球監管機構都缺少加密資產經驗，會採用很嚴格的監管，但會隨時間找到合適方式，幣安很願意與監管機構保持溝通。

趙長鵬表示，難以估計下一波吸引一大批投資者參與Web3，但若果政府持續收緊傳統金融機構支援加密資產，可能會適得其反，成為下一波觸發傳統金融服務用戶轉向Web3，「傳統金融應該更加降低收費，令交易更方便，才可與新興金融服務競爭。傳統金融服務缺乏改善正正是現時使人轉向Web3的推手」。

趙長鵬：錢包成行業難題 未能兼顧易用和安全

趙長鵬又稱，目前行業其一難題是「錢包問題」，現行錢包設計未讓人很容易儲存加密資產。他續指，不論是加密資產中心化金融（CeFi）交易所，以至很多Web3用戶體驗，都未能完美兼顧安全和易用。幣安正在努力改良用戶體驗，如在認識你的客戶（KYC）環節引入更多地區夥伴，目前體驗尚未算非常易用，但亦正反映行業有很多發展活間。

去中心化金融（DeFi）向來被視為虛擬資產發展的第一步，趙長鵬形容，CeFi與DeFi並非互相排斥，因愈來愈多用戶需要希望有客戶服務，舉例如「失去密碼有方法重新取回」，相信兩者可以並存。

香港在去年金融科技周發布虛擬資產政策宣言，當時尚未出事的加密資產交易所FTX創辦人SBF曾視像參與活動，而趙長鵬則未有參與，反在同周舉行的新加坡金融科技節上演講。

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記者：麥德銘