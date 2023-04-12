【進軍中東】海昌海洋公園與沙地投資部訂協議 研究發展當地文旅業務

內地主題公園營運商海昌海洋公園(02255) 宣布，已於近期與沙地阿拉伯王國投資部簽署無法律約束力合作備忘錄，雙方之間將建立合作關係，研究集團於沙地發展與文旅業態有關的投資機會，包括海洋公園、水族館、IP主題公園、動物園、野生動物園、家庭娛樂中心、度假酒店、科學研究及教育中心等。 合作方為沙地的投資事務負責部門，在改善沙地的整體商業環境方面發揮着主導作用。沙地於近年實施一系列經濟改革，國際旅遊業亦是沙特2030願景計劃的一個重點，其政府正在投資開發新的旅遊目的地，便利遊客簽證，開發旅遊基礎設施，推廣該國旅遊業。

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根據合作備忘錄的條款，沙地王國投資部將提供適當的渠道，促進集團與當地和國際夥伴以及政府實體進行合作，將協助本集團制定商業計劃，包括項目地點的搜索和 確定、可行性研究、市場調查、總體規劃、概念設計和夥伴關係建立等。同時將通過向有關政府基金和金融實體推介，為項目開發獲取資金，並協助集團通過國家獎勵委員會獲得激勵。另外，合作方還將協助集團辦理許可證和註冊手續，支持集團培訓當地勞動力，為集團項目提供全球營銷和推廣支持。 在必要時，合作方還將為動物進口審批程序提供便利。

海昌認為，此項合作具有重要的戰略意義，是集團首次在海外與國家級投資部門的合作，標誌着集團在海洋文旅開發及IP運營方面得到國際認可。

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