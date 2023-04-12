  • 24°C
香港時間 : 2023412日 (週三) 22:26
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【電子錢包】AlipayHK：用户復活節內地消費筆數飆2.3倍

Hot Talk 21:26 2023/04/12

分享：

分享：

【電子錢包】AlipayHK：用户復活節內地消費筆數飆2.3倍

復活節期間，港人往內地人數激增，AlipayHK數據顯示，在4天復活節假期，用户在內地消費筆數較上周同期飆升近2.3倍，顯示愈來愈多港人在內地使用AlipayHK消費。

數據顯示，港人在内地以AlipayHK搭乘公共交通的增幅明顯，在佛山和廣州使用AlipayHK搭公共巴士次數較上周同期分別增8倍及6倍。此外，市民往返內地必備的海關旅客指尖服務小程式等線上服務的點擊量較上周升5成。

目前，AlipayHK目前覆蓋內地所有城市門店及澳門超過2萬間商戶，如人氣酒店和度假村、手信店等；同時亦可購買跨境巴士車票、船票、高鐵票、預約滴滴出行，在深圳地鐵、廣州佛山和中山都能使用乘車碼搭公共巴士。

相關文章：

【信用卡簽帳】中銀信用卡：AlipayHK綁信用卡申請分期　佔整體商戶分期交易筆數6成

【e利是】AlipayHK：用轉賬封面派利是可參與大抽獎　最多贏取8888元禮券

記者：伍鍵文

開啟hket App，閱讀全文
港股 電子支付 交通 服務 復活節 支付寶
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$5000電子機票優惠券

立即領取

上一篇文章

【銀行危機】股神巴菲特：將有銀行爆煲　賭100萬美元存戶不會輸錢

下一篇文章

【金融科技】陳德霖：金融欠科技將被淘汰　初企一定要「掙扎」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股焦點】美國23歲天才少年搶攻大疆無人機市場　身家12億
【美股焦點】美國23歲天才少年搶攻大疆無人機市場　身家12億
【TSLA】Tesla香港宣布4.15減價　Model 3 Performance減價最多達14%
【TSLA】Tesla香港宣布4.15減價　Model 3 Performance減價最多達14%
【騰訊700】南非大股東預告沽貨、騰訊百億成交跌逾5%　Prosus將額外9600萬股騰訊存入CCASS
【騰訊700】南非大股東預告沽貨、騰訊百億成交跌逾5%　Prosus將額外9600萬股騰訊存入CCASS
【美股市況】通脹降溫美滙跌穿102債息失3.4厘關　道指升184點　納指升0.4%（不斷更新）
【美股市況】通脹降溫美滙跌穿102債息失3.4厘關　道指升184點　納指升0.4%（不斷更新）
【AAPL】瑞聲科技急插15%　郭明錤、摩通及里昂齊指iPhone15放棄固態按鍵設計　瑞聲反彈催化劑成空
【AAPL】瑞聲科技急插15%　郭明錤、摩通及里昂齊指iPhone15放棄固態按鍵設計　瑞聲反彈催化劑成空
【恒指夜期+北水】北水轉錄逾2億淨流出　買中字股沽騰訊美團　恒指夜期跌8點（不斷更新）
【恒指夜期+北水】北水轉錄逾2億淨流出　買中字股沽騰訊美團　恒指夜期跌8點（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款