▲ 【電子錢包】AlipayHK：用户復活節內地消費筆數飆2.3倍

復活節期間，港人往內地人數激增，AlipayHK數據顯示，在4天復活節假期，用户在內地消費筆數較上周同期飆升近2.3倍，顯示愈來愈多港人在內地使用AlipayHK消費。

數據顯示，港人在内地以AlipayHK搭乘公共交通的增幅明顯，在佛山和廣州使用AlipayHK搭公共巴士次數較上周同期分別增8倍及6倍。此外，市民往返內地必備的海關旅客指尖服務小程式等線上服務的點擊量較上周升5成。

目前，AlipayHK目前覆蓋內地所有城市門店及澳門超過2萬間商戶，如人氣酒店和度假村、手信店等；同時亦可購買跨境巴士車票、船票、高鐵票、預約滴滴出行，在深圳地鐵、廣州佛山和中山都能使用乘車碼搭公共巴士。

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記者：伍鍵文