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【加密貨幣】彭博：ZA Bank將通過持牌交易所提供加密幣兌換法定貨幣服務

股市 19:34 2023/04/12

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彭博報道，虛擬銀行ZA Bank（眾安銀行）行政總裁姚文松受訪時表示，該行將通過持牌加密貨幣交易所提供加密貨幣兌換成法定貨幣的服務，而該行將作為結算銀行，允許客戶在持牌交易所存入加密貨幣後，以港元、人民幣或美元提款。

姚文松表示，該種商業模式目前已經聯手香港目前僅有的兩家持牌加密貨幣交易所HashKey和OSL一起運行，該行也將為獲得許可的其他交易所提供相同的服務。

ZA Bank於2020年3月正式成立，目前淨資產規模為8間持牌虛銀當中最多，但仍未盈利。姚文松稱，現階段來釐定收入模式是為時尚早，認為爭取更多的客戶、存款及商業機會，總的來說對銀行而言是最好的。

另外，該行今發表最新發展藍圖，稱銳意成為Web3生態圈的首選銀行夥伴，致力為Web3企業提供基本銀行服務。作為對Web3社群服務承諾的一部分，該行完全具備為香港受監管Web3機構擔任結算銀行（settlement bank）的能力，並準備就緒協助如Hash Blockchain Limited等的持牌虛擬資產交易平台（VATP）及時處理和結算交易。

該行指，近日開始向來自Web3社群的本地中小企或初創企業提供線上開戶服務，旨在提供精簡和有效率的開戶流程，讓Web3公司更易獲得基本的銀行服務。姚文松表示，隨著香港積極為Web3創造有利環境，該行決心把握時機，向 Web3初創企業提供線上開戶，為傳統銀行服務與Web3世界的融合踏出重要一步，該行期待與HashKey、OKX等環球Web3企業攜手探索更多合作機遇。

相關文章：

【人事變動】姚文松正式升任ZA Bank行政總裁　曾任天星銀行CEO

編輯：胡學能

虛擬銀行 虛擬貨幣 眾安銀行 港元 人民幣 美元
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