【旅遊商機】OpenRice 推海外訂座服務拓亞洲美食版圖

疫後全港市民紛紛「報復性旅遊」，但熱門旅遊地點都人滿為患，OpenRice 眼見有商機就推出「開飯旅遊」海外訂座服務，讓用戶透過手機隨時預訂心水(亞洲)當地餐廳。

OpenRice 的「開飯旅遊」服務，已將訂座服務延伸至多個亞洲城市，會員只需使用 OpenRice 網站或手機程式，再轉換成目標城市，就能直接查閱 5 大熱門旅遊地區的餐廳資訊、店內環境、相片和食評，更可直接向超過 2 萬家亞洲餐廳預先訂座，所有界面均支援中文，不用擔心語言障礙！

OpenRice 由即日起至 5 月 31 日推出「開飯遊亞洲」活動，會員使用 OpenRice 海外訂座並達指定要求，即可獲得不同驚喜禮遇，更有機會贏得價值 2 萬元的旅遊現金券，讓美食之旅更精采。

會員只需使用 OpenRice 網站或手機程式訂座任何一間在日本、泰國、新加坡、台灣或澳門的指定海外餐廳，並按時出席最少一次，即自動參加「開飯遊亞洲」抽獎活動，有機會贏得價值 2 萬元的旅遊現金券或其他豐富獎品。

編輯：李智賢



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