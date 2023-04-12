  • 25°C
香港時間 : 2023412日 (週三) 20:57
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【旅遊商機】OpenRice 推海外訂座服務拓亞洲美食版圖

商業 20:00 2023/04/12

分享：

分享：

疫後全港市民紛紛「報復性旅遊」，但熱門旅遊地點都人滿為患，OpenRice 眼見有商機就推出「開飯旅遊」海外訂座服務，讓用戶透過手機隨時預訂心水(亞洲)當地餐廳。

OpenRice 的「開飯旅遊」服務，已將訂座服務延伸至多個亞洲城市，會員只需使用 OpenRice 網站或手機程式，再轉換成目標城市，就能直接查閱 5 大熱門旅遊地區的餐廳資訊、店內環境、相片和食評，更可直接向超過 2 萬家亞洲餐廳預先訂座，所有界面均支援中文，不用擔心語言障礙！

OpenRice 由即日起至 5 月 31 日推出「開飯遊亞洲」活動，會員使用 OpenRice 海外訂座並達指定要求，即可獲得不同驚喜禮遇，更有機會贏得價值 2 萬元的旅遊現金券，讓美食之旅更精采。

會員只需使用 OpenRice 網站或手機程式訂座任何一間在日本、泰國、新加坡、台灣或澳門的指定海外餐廳，並按時出席最少一次，即自動參加「開飯遊亞洲」抽獎活動，有機會贏得價值 2 萬元的旅遊現金券或其他豐富獎品。

編輯：李智賢

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

ET贏商有計
【ET贏商有計】與醫療機構合作　靚湯Souper攻產婦湯水
開啟hket App，閱讀全文
餐廳情報 著數優惠 亞洲萬里通 openrice Facebook

下一篇文章

【Tesla減價】Tesla 香港15號起減價　Model 3 減幅最大達 14% (附價目表)
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【優惠着數】迎消費旺季　着數優惠情報合集（不斷更新）
【優惠着數】迎消費旺季　着數優惠情報合集（不斷更新）
【復活節2023】街訪：趁假期小旅行
【復活節2023】街訪：趁假期小旅行
【復活節2023】港人長假期外遊　餐飲及零售業喊苦
【復活節2023】港人長假期外遊　餐飲及零售業喊苦
【物流轉型】物流公司疫下轉型　拓環保商機
【物流轉型】物流公司疫下轉型　拓環保商機
【展覽復常】電子展15萬新品上場　展商冀增4成銷售
【展覽復常】電子展15萬新品上場　展商冀增4成銷售
【疫後復常】香港潑水節10萬人進場　帶動商場人流
【疫後復常】香港潑水節10萬人進場　帶動商場人流
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款