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【大灣區】花旗再推大灣區人才計劃　全球逾150所大學逾2100名學生報名

Hot Talk 18:51 2023/04/12

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花旗集團（美：C）宣布推出第二屆「大灣區人才計劃」，吸引來自全球超過150所大學逾2,100名二年級學生報名。開幕禮於昨日（11日）分別在香港及深圳舉行。

花旗集團「大灣區人才計劃」在2022年首度推行，旨在培育有意在大灣區發展的新一代人才，同時為集團區內業務的長遠發展奠下基礎。現屆有210名大學生獲取錄參與為期3周的課程。花旗集團將為學員提供技術培訓和交流機會，並希望此計劃有助他們了解花旗商業銀行和花旗環球財富在區內的業務發展。表現優秀的學員將有機會成為2024年度的暑期實習生。

花旗商業銀行香港區主管郭炬廷表示此計劃有助增加新一代人才對大灣區市場的認識，並充分體現花旗致力發展大灣區業務的長遠承諾。

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編輯：胡學能

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