  • 25°C
香港時間 : 2023412日 (週三) 19:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【消費券2023】約640萬名合資格市民4.16收取首期消費券　八達通卡或需領取多次（附各支付工具查詢熱線）

Hot Talk 18:39 2023/04/12

分享：

分享：

【消費券2023】約640萬名合資格市民4.16收取首期消費券　八達通卡或需領取多次（附各支付工具查詢熱線）

政府表示，將於4月16日向約640萬名合資格市民發放2023年消費券計劃第一期的消費券，香港永久性居民及新來港人士會獲發3,000元消費券，而透過不同優才、專業人士及企業家入境計劃在港居住及來港升學的合資格人士會獲發1,500元消費券。使用支付寶香港、BoC Pay、八達通、PayMe from HSBC、Tap & Go「拍住賞」和WeChat Pay HK的市民當日會陸續收到相關手機短訊或應用程式推送通知。

政府特別提醒以八達通領券的市民，應使用去年領券的同一張八達通卡領取第一期消費券；如果該八達通卡已退回或遺失，應使用已作更新登記後的八達通卡領券。由於八達通卡有儲值限額，市民如在消費券發放當天拍卡時未能全數領取獲發的券額，可在隨後經消費降低八達通卡內的儲值額後再拍卡領取。

如欲查詢已發放的消費券金額、未使用／未領取的消費券餘額、到期日等資料，可瀏覽相關儲值支付工具營辦商的應用程式和網站，或致電以下查詢熱線：

支付寶香港：2245 3201
BoC Pay：3988 1822
八達通：2969 5588
PayMe from HSBC：2996 7288
Tap & Go「拍住賞」：2888 0000
WeChat Pay HK：3929 1666

【ET財智Talk】中國估值吸引成資金避風港？ 普徠仕梁慧君分析入市時機及值博板塊

ET財智Talk
【ET財智Talk】中國估值吸引成資金避風港？ 普徠仕梁慧君分析入市時機及值博板塊

相關文章：【消費券2023】恒基地產7大商場推「消費多重賞」優惠　消費滿200元可儲印花換電子禮券

相關文章：【華置127】華人置業陳凱韻：通關後商場銷售額增20%、送千萬元現金券配合消費券　預告旗下兩商場本周起有姜濤生日慶祝活動

相關文章：【電子消費券2023】新城市廣場夥HomeSquare推購物獎賞　送逾2000萬元商場電子禮券

開啟hket App，閱讀全文
電子消費券 手機Apps 微信支付 支付寶 PayMe 八達通
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$5000電子機票優惠券

立即領取

上一篇文章

【大灣區】花旗再推大灣區人才計劃　全球逾150所大學逾2100名學生報名

下一篇文章

【日本旅遊】日本據報將准大阪建首家賭場　濠賭股挫　DYNAM飈逾6%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指夜期+北水】北水轉錄逾2億淨流出　買中字股沽騰訊美團　恒指夜期跌8點（不斷更新）
【恒指夜期+北水】北水轉錄逾2億淨流出　買中字股沽騰訊美團　恒指夜期跌8點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期跌20點　阿里低港1.4%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期跌20點　阿里低港1.4%（不斷更新）
【AAPL】瑞聲科技急插15%　郭明錤、摩通及里昂齊指iPhone15放棄固態按鍵設計　瑞聲反彈催化劑成空
【AAPL】瑞聲科技急插15%　郭明錤、摩通及里昂齊指iPhone15放棄固態按鍵設計　瑞聲反彈催化劑成空
【美股焦點】美國23歲天才少年搶攻大疆無人機市場　身家12億
【美股焦點】美國23歲天才少年搶攻大疆無人機市場　身家12億
【騰訊700】南非大股東預告沽貨、騰訊百億成交跌逾5%　Prosus將額外9600萬股騰訊存入CCASS
【騰訊700】南非大股東預告沽貨、騰訊百億成交跌逾5%　Prosus將額外9600萬股騰訊存入CCASS
【美股期貨】美通脹數據公布前　道指期貨升82點　納指期貨升0.1%（不斷更新）
【美股期貨】美通脹數據公布前　道指期貨升82點　納指期貨升0.1%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款