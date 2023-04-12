▲ 【消費券2023】約640萬名合資格市民4.16收取首期消費券 八達通卡或需領取多次（附各支付工具查詢熱線）

政府表示，將於4月16日向約640萬名合資格市民發放2023年消費券計劃第一期的消費券，香港永久性居民及新來港人士會獲發3,000元消費券，而透過不同優才、專業人士及企業家入境計劃在港居住及來港升學的合資格人士會獲發1,500元消費券。使用支付寶香港、BoC Pay、八達通、PayMe from HSBC、Tap & Go「拍住賞」和WeChat Pay HK的市民當日會陸續收到相關手機短訊或應用程式推送通知。

政府特別提醒以八達通領券的市民，應使用去年領券的同一張八達通卡領取第一期消費券；如果該八達通卡已退回或遺失，應使用已作更新登記後的八達通卡領券。由於八達通卡有儲值限額，市民如在消費券發放當天拍卡時未能全數領取獲發的券額，可在隨後經消費降低八達通卡內的儲值額後再拍卡領取。

如欲查詢已發放的消費券金額、未使用／未領取的消費券餘額、到期日等資料，可瀏覽相關儲值支付工具營辦商的應用程式和網站，或致電以下查詢熱線：

支付寶香港：2245 3201

BoC Pay：3988 1822

八達通：2969 5588

PayMe from HSBC：2996 7288

Tap & Go「拍住賞」：2888 0000

WeChat Pay HK：3929 1666

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