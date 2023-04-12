【Tesla減價】Tesla 香港15號起減價　Model 3 減幅最大達 14% (附價目表)

Tesla 剛在美國宣布減價，Tesla 香港亦宣布 4 月 15 日起調整 Model 3 和 Model Y 售價，減幅最大達 14%。



目前 Model 3 和 Model Y 後驅版本，以一換一計劃購置可全免稅項，售價分別為港幣 $341,200 和 $367,100。調整後減幅最大的是 Model 3 Performance，一換一價格由 $440,335 起，減幅為 14.7%，其次是 Model 3 長續航版本，一換一價格為 $399,485，減幅為 11.06%。

據港府早前公布《香港電動車普及化路線圖》，電動車首次登記稅寬減及一換一計劃將於明年 3 月 31 日完結，在限期前拆毀及取消登記手上合資格舊車以換購 Tesla 新車，可獲上限為 $287,500 的首次登記稅寬減。

此外 Tesla 亦推出了 Loot Box 寶箱推薦計劃，每次親友使用專屬推薦連結購買 Tesla 產品，雙方都可賺取積分來兌換獎賞，包括超級充電里數、商品和配件等。

Tesla Mode Y 及 Model 3 最新售價：

車型 稅前售價 稅後售價 一換一價格 調整幅度 Model 3 後驅版 $341,200 $489,080 $341,200 -- Model 3 長續航版 $387,900 $589,485 $399,485 11.06% Model 3 Performance $406,900 $630,335 $440,335 14.70% Model Y 後驅版 $367,100 $544,765 $367,100 -- Model Y 長續航版 $415,900 $649,685 $459,685 8.71% Model Y Performance $428,700 $774,705 $487,205 9.03%

編輯：李智賢



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