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【Tesla減價】Tesla 香港15號起減價　Model 3 減幅最大達 14% (附價目表)

商業 19:00 2023/04/12

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Tesla 剛在美國宣布減價，Tesla 香港亦宣布 4 月 15 日起調整 Model 3 和 Model Y 售價，減幅最大達 14%。

目前 Model 3 和 Model Y 後驅版本，以一換一計劃購置可全免稅項，售價分別為港幣 $341,200 和 $367,100。調整後減幅最大的是 Model 3 Performance，一換一價格由 $440,335 起，減幅為 14.7%，其次是 Model 3 長續航版本，一換一價格為 $399,485，減幅為 11.06%。

據港府早前公布《香港電動車普及化路線圖》，電動車首次登記稅寬減及一換一計劃將於明年 3 月 31 日完結，在限期前拆毀及取消登記手上合資格舊車以換購 Tesla 新車，可獲上限為 $287,500 的首次登記稅寬減。

此外 Tesla 亦推出了 Loot Box 寶箱推薦計劃，每次親友使用專屬推薦連結購買 Tesla 產品，雙方都可賺取積分來兌換獎賞，包括超級充電里數、商品和配件等。

Tesla Mode Y 及 Model 3 最新售價：

車型  稅前售價 稅後售價  一換一價格 調整幅度
Model 3 後驅版 $341,200  $489,080 $341,200   --
Model 3 長續航版 $387,900  $589,485 $399,485 11.06%
Model 3 Performance $406,900  $630,335 $440,335  14.70%
Model Y 後驅版 $367,100  $544,765  $367,100   --
Model Y 長續航版  $415,900  $649,685 $459,685  8.71%
Model Y Performance    $428,700  $774,705  $487,205 9.03%

編輯：李智賢    
             
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