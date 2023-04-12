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【iOS漏洞】神秘組織利用間諜軟件發動攻擊　有自毀功能消滅痕跡防追查

科技 18:45 2023/04/12

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iOS漏洞時有出現，近日有研究報告指，有一神秘組織利用間諜軟件針對iOS漏洞發動攻擊，並對準記者、政治反對派人士，及非政府組織人員。

多倫多大學Munk School的公民實驗室（the Citizen Lab from the University of Toronto’s Munk School）發表的報告指，有一神秘組織利用一家名為QuaDream公司的惡意軟件，針對iOS 14發動漏洞攻擊，該惡意軟件的運作原理與之前另一間諜軟件Pegasus類似，但是 QuaDream惡意軟件對公眾的影響力較細。

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據外媒報導，QuaDream惡意軟件在iOS用戶的日曆應用程式發動，利用已過期的事件來重疊邀請另外的事件，利用這樣的方式，被重疊上去的事件就不會向用戶彈出任何提示，而重疊的事件則可以觸發某些特定的行為。微軟旗下的資訊安全團隊Microsoft Threat Intelligence亦協助公民實驗室，了解QuaDream間諜軟件在滲透iPhone可以做到的事情，例如可以顯示用戶的可錄音通話內容並使用麥克風設備、追蹤用戶位置、在用戶不知情的情況下拍照，甚至自動生成iCloud 2FA密碼等。公民實驗室亦發現，QuaDream間諜軟件竟包含自毀功能，可自動清除及所留下的間諜痕跡。

目前公民實驗室發現，QuaDream間諜軟軟件在北美、中亞、東南亞、歐洲，以及中東等地至少有5名人士受到間諜軟件影響，當中包括記者、政治反對派人士，以及一名非政府組織工作人員。

責任編輯：李彥煒

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