新西蘭建築師隱世貨櫃屋 花費百多萬 離市區僅10分鐘車程

一名新西蘭男子在最大城市奧克蘭附近，用貨櫃建造一間約330呎的房屋，耗資只需約22萬新西蘭元（約107萬港元）。他接受訪問的影片上載到YouTube後，吸引大量網民關注。

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現年43歲的精神健康導師Fabian Low出生於新加坡， 15歲時入讀新西蘭寄宿學校從此定居當地。他2004年畢業於林肯大學（Lincoln University）景觀設計專業，2010年再取得奧克蘭大學（University of Auckland）城市設計碩士學位，此前曾任職建築師。

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Fabian Low在YouTube觀看數條講述居住在小型房屋的影片後，於2020年7月開始建造自己的小型房屋。他指自己不喜歡大空間，更喜歡簡單的生活。在學校了解到住在貨櫃箱的生活後，認為是一種新穎的生活方式。

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Fabian Low現時在奧克蘭工作，他建造的房屋雖然周圍綠意盎然，但距離市區不過10分鐘車程。資金方面，他指在房屋主體花費約19萬新西蘭元（約92.4萬港元），露天平台則耗資約3萬新西蘭元（約14.6萬港元）。他聘請建築商建造房子，只需2個月便興建完成。

Fabian Low僅要求房屋能夠抵擋風雨，室內設計等其餘工作則自行完成。他在去年1月時終於和土地持有人簽訂非正式租借協議，此前他一直和姊妹住在一起。在房子建成前，相關土地上除一個雞舍外一無所有，所以他還需為房子安裝電力、食水、污水等管道設施，整個過程耗時約3個月。他期間感到非常疲累，一度質疑自己過於瘋狂。

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責任編輯：李俊儀