高力修訂樓價預測　料全年升5%至9%

中港通關後，樓市持續復甦，但各類物業市場復甦速度不一。高力香港發表報告指，雖然內地遊客回歸，但受地緣政治局勢緊張、全球經濟衰退等因素影響，所以市場恢復速度比預期慢。高力香港研究部主管李婉茵說，中港通關後，內地遊客回歸，加上口罩令解除，令零售及甲級寫字樓租賃市場受惠，但今年頭兩個月的出口表現不及預期，致物流營運商傾向靜觀其變。整體投資情緒同時因利率上升持續低迷，但潛在買家查詢數量有望回復到2019年水平，預計他們將在下半年推動投資市場，尤其是豪宅、零售和住宿類型資產最受惠。

住宅市場方面，受惠美國加息步伐放慢、發展商積極推盤、政府調低物業從價印花稅稅階，所以樓價重拾升軌。高力修訂全年樓價預測，料全年升5%至9%。不過，該行又提到，香港樓市仍受外圍不明朗因素影響，加上一手潛在供應較多，這些因素或影響樓價升勢。

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寫字樓市場方面，由於第一季沒有新寫字樓落成，市場逐漸消化累積的空置樓面，所以淨吸納量維持正數，達93,000平方呎，帶動整體甲級寫字樓空置率略微跌至14.7%。不過，整體甲級寫字樓租金按年跌1.3%，原因是港島東寫字樓業主議價時作出更大讓步，致該區租金按季跌3.4%，拖低了整體市場表現。

高力香港商業物業服務主管顏慧萍表示，預計今年整體甲級寫字樓租金升3%，相信中環表現最好，租金全年升5%，而尖沙咀則出現「追落後」情況，料全年租金升4%。

零售市場方面，由於內地遊客回歸，帶動首季整體一綫街舖零售租金，按季增長1.1%，而主要的租賃需求來自藥妝店，預計這需求持續延續至第二季。此外，珠寶和手錶等奢侈品牌，也逐漸在一綫街擴張，而餐飲業仍然是租賃市場上增長最快的行業之一。高力香港商舖服務主管吳凱寧預期，全年一綫街舖租金有望增長8%，而下半年復甦步伐將逐漸加速，相信中環和銅鑼灣表現最好。

工業市場方面，雖然中港通關，但首兩月出口總值按年跌超過25%，影響了工業物業的租賃需求。不過，首季空置率持續低企，倉庫空置率約3.3%，但租金微跌約0.5%；普通工業物業租金則按季升約0.5%。高力香港工業物業服務主管陳彪預計，普通工業物業租金全年料升2%，而生產綫遷離內地會否成為趨勢，尚有待觀察。他又說，轉口貿易在香港物流活動中的佔比極重，所以供應鏈重新編配，或降低對香港物流服務和倉庫空間的需求。

資本市場及投資方面，雖然中港通關，但利率上升抵銷了相關效應，大多買家在第一季仍然保持謹慎，主要買賣來自本地投資者，其中資本巿場僅錄15宗交易，總值91億元，按年跌16%，按季則跌15%。高力香港資本市場與投資服務主管翟聰說，由於歐美銀行危機續漸穩定以及利率快將見頂，預計投資市場在第二季變得活躍，而目前潛在買家查詢量已經恢復到2019年社會運動前的六至七成，該類買家包括國際基金及內地投資者。

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