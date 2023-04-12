【英國生活難】百物騰貴　更多英國人減少外出消費

英國零售商協會 (BRC) 公布的數據顯示，3月零售總額與去年同期相比增加了 5.1%，其中家居飾品和家具的銷售額大幅上升，原因是人們減少了外出就餐以節省開支，轉而在家娛樂。

隨著全球高通脹，生活成本居高不下，截至 2 月的過去一年，英國的通脹率就達到 10.4%。為節省開支，更多英國人選擇留在家中。據 BRC 和會計師事務所畢馬威 (KPMG) 數據，3 月家居飾品和家具的銷售額猛增，是所有類別中增長最快的。

愈來愈多人選擇在家娛樂

畢馬威英國零售主管 Paul Martin 表示，消費者未來將不得不進一步削減可自由支配的支出——改變他們購物的地點、購買的東西，並在更少的商品上花費。

巴克萊銀行發布的報告也顯示人們在 3 月份減少了外出就餐的次數，但隨著在家的時間增加，串流媒體的娛樂開支也有所上升，數碼內容和訂閱的支出創下自去年 10 月以來的最高增幅。

BRC 行政總裁 Helen Dickinson 就警告，除非批發成本和工資上漲等未來的成本壓力得到解決，否則英國消費者很可能在本月就已經面臨家庭賬單上漲，高通脹將繼續存在。



編輯：李智賢



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