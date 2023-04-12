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飛揚第1期147伙餘貨減價　部分減逾10%　下周二推108伙

股樓投資 19:27 2023/04/12

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長實及新地合作的屯門飛揚第1期今更新價單，將147伙餘貨單位減價，部分單位減價逾一成，同時增加樓價優惠折扣，原先一房及兩房最高折扣優惠為15%，而三房最高折扣17%，修改後樓價折扣劃一為18%。

發展商同日公布銷售安排，將於下周二（18日）推售108伙，包括81伙一房、6伙兩房連開放式廚房、17伙兩房連獨立廚房、4伙三房一套連儲物房單位，以及14伙連天台特色戶，並於下周一（17日）截收登記。

長實營業部助理首席經理楊桂玲表示，減幅單位平均減價幅度約7%，今批單位是根據市場現況、樓層、座向、景觀等因素而定價，第1期最後的81伙一房戶將悉數推售，而14伙連天台特色單位屬首度以價單形式推出市場。

新一輪銷售的入場單位為2座1樓H室的1房單位，實用面積266平方呎，原先定價507.7萬元，新減至435.1萬元，幅度約14.2%，而新折實價356.8萬元，對比先前的約431.5萬元低約17.3%，最新折實呎價13,414元 。

【單位直撃】投資者深感近期樓價升幅不大 趁租客遷出即賣樓 物業5年半升值20萬【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

飛揚 屯門 新地 長實 一手市場 私人屋苑

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