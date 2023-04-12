【金融科技】陳德霖：金融欠科技將被淘汰　初企一定要「掙扎」

▲ 【金融科技】陳德霖：圓幣科技旨在解決銀行痛點

金管局前總裁、圓幣科技主席陳德霖與前財政司司長曾俊華同場參與香港國際創科展（InnoEx）座談會。陳德霖指，近十年科技發展迅速，企業若尚未在科技投放資源，將被迅速淘汰，尤其是金融行業，指「未至於得科技、得天下」，但「失科技會失天下」。

他又指，傳統金融機構的用戶、資源等不少於科技企業，但欠缺外來環境及條件推動轉型，在其擔任金管局總裁期間，推出7項智慧銀行發展措施，包括引入虛銀、推動快速支付系統「轉數快」（FPS）等措施，以監管角色推動銀行界善用自身資源及優勢做出轉變。

此外，陳德霖稱，初創公司「一定要掙扎」，不掙扎就不能算得上是初創，要做好賠本、「歸零」的準備，指「僅有少數初創會成功」。不過，倘若成功，初創回報率非常巨大，值得一試。曾俊華則寄語初創公司，指最重要是保持初心和工作使命，對社會作出貢獻。

成立圓幣減低銀行服務痛點

陳德霖提到，對中小企及部分市民而言，銀行服務仍然存有不少痛點，如開戶速度過慢等，主要因銀行開戶需要核對多項資料，以符合反洗黑錢法例要求，冀以市場方案解決減低相關痛點，協助普惠金融發展。他指，公司推出「eKYC」服務「易信連」；圓幣錢包是公司另一產品，旨在為企業提供一個快速兌匯的渠道，目前已開展試驗。

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記者：伍鍵文