  • 24°C
香港時間 : 2023412日 (週三) 22:26
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【金融科技】陳德霖：金融欠科技將被淘汰　初企一定要「掙扎」

股市 21:24 2023/04/12

分享：

分享：

【金融科技】陳德霖：圓幣科技旨在解決銀行痛點

金管局前總裁、圓幣科技主席陳德霖與前財政司司長曾俊華同場參與香港國際創科展（InnoEx）座談會。陳德霖指，近十年科技發展迅速，企業若尚未在科技投放資源，將被迅速淘汰，尤其是金融行業，指「未至於得科技、得天下」，但「失科技會失天下」。

他又指，傳統金融機構的用戶、資源等不少於科技企業，但欠缺外來環境及條件推動轉型，在其擔任金管局總裁期間，推出7項智慧銀行發展措施，包括引入虛銀、推動快速支付系統「轉數快」（FPS）等措施，以監管角色推動銀行界善用自身資源及優勢做出轉變。

此外，陳德霖稱，初創公司「一定要掙扎」，不掙扎就不能算得上是初創，要做好賠本、「歸零」的準備，指「僅有少數初創會成功」。不過，倘若成功，初創回報率非常巨大，值得一試。曾俊華則寄語初創公司，指最重要是保持初心和工作使命，對社會作出貢獻。

成立圓幣減低銀行服務痛點

陳德霖提到，對中小企及部分市民而言，銀行服務仍然存有不少痛點，如開戶速度過慢等，主要因銀行開戶需要核對多項資料，以符合反洗黑錢法例要求，冀以市場方案解決減低相關痛點，協助普惠金融發展。他指，公司推出「eKYC」服務「易信連」；圓幣錢包是公司另一產品，旨在為企業提供一個快速兌匯的渠道，目前已開展試驗。

相關文章：

【金管局前總裁】陳德霖：毋須改變聯滙、籲擴理財通範圍　另料美國加息至5.5厘

【陳德霖創業】圓幣錢包試業　為企業提供多貨幣電子錢包服務

記者：伍鍵文

港股 服務 Fintech 香港金融管理局 金融 銀行 財政司 金融機構
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$5000電子機票優惠券

立即領取

上一篇文章

【電子錢包】AlipayHK：用户復活節內地消費筆數飆2.3倍

下一篇文章

【新股IPO】周杰倫概念股巨星傳奇傳已過聆訊　料5月掛牌
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股焦點】美國23歲天才少年搶攻大疆無人機市場　身家12億
【美股焦點】美國23歲天才少年搶攻大疆無人機市場　身家12億
【TSLA】Tesla香港宣布4.15減價　Model 3 Performance減價最多達14%
【TSLA】Tesla香港宣布4.15減價　Model 3 Performance減價最多達14%
【騰訊700】南非大股東預告沽貨、騰訊百億成交跌逾5%　Prosus將額外9600萬股騰訊存入CCASS
【騰訊700】南非大股東預告沽貨、騰訊百億成交跌逾5%　Prosus將額外9600萬股騰訊存入CCASS
【美股市況】通脹降溫美滙跌穿102債息失3.4厘關　道指升184點　納指升0.4%（不斷更新）
【美股市況】通脹降溫美滙跌穿102債息失3.4厘關　道指升184點　納指升0.4%（不斷更新）
【AAPL】瑞聲科技急插15%　郭明錤、摩通及里昂齊指iPhone15放棄固態按鍵設計　瑞聲反彈催化劑成空
【AAPL】瑞聲科技急插15%　郭明錤、摩通及里昂齊指iPhone15放棄固態按鍵設計　瑞聲反彈催化劑成空
【恒指夜期+北水】北水轉錄逾2億淨流出　買中字股沽騰訊美團　恒指夜期跌8點（不斷更新）
【恒指夜期+北水】北水轉錄逾2億淨流出　買中字股沽騰訊美團　恒指夜期跌8點（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款