▲ 【米高佐敦】米高佐敦98年NBA總決賽簽名球鞋以逾1700萬元賣出 刷新拍賣紀錄

藍球之神米高佐敦（Michael Jordan）於1998年NBA總決賽第二場比賽帶領公牛奪得主場勝利，當年他穿著的一雙籃球鞋Air Jordan 13s Bred，如今成為有史以來最貴的運動鞋。據蘇富比消息指，這雙籃球鞋周二在蘇富比以220萬美元（約1716萬港元）的價格被拍賣。

穿著Air Jordan 13s Bred於公牛主場比賽

當年米高佐敦穿著Air Jordan 13s Bred於公牛主場比賽，並取得勝利，該季公牛亦成功奪冠，米高佐敦亦拿下他生涯第6個，也是最後一個總冠軍。

蘇富比表示，米高佐敦於賽後在球鞋上簽名，並送給一個球童，但是次賣家並非該名球童，而是次拍賣球鞋刷新紀錄，證明米高佐敦的紀念品需求持續上漲。

原先最貴球鞋為2021年的Nike Air Yeezy 1，美國歌手Ye（Kanye West）曾穿過有關球鞋，結果在蘇富比安排下，在非公開拍賣中以180萬美元成交。

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編輯：陳韻妍