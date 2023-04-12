【iM會客室】港股次季再穿2萬？ 新經濟電訊基建股點部署

其他股評時段:

00:12 今日市況

06:10 (00020) 商湯

07:53 (09988) 阿里巴巴

09:00 (00992) 聯想集團

13:30 (00700) 騰訊控股

07:10 (00552) 中國通信服務

18:40 (01800) 中國交通建設

(01599) 城建設計

(03969) 中國通號

23:00 (00123) 越秀地產

25:00 (03330) 靈寶黃金

(01818) 招金礦業

27:40 (02018) 瑞聲科技

28:54 (02382) 舜宇光學科技

30:10 (01347) 華虹半導體

(03191) ＧＸ中國半導

32:50 (02899) 紫金礦業

33:50 (00981) 中芯國際

34:52 (00960) 龍湖集團

(02007) 碧桂園

35:38 (00861) 神州控股

38:32 (00700) 騰訊控股

40:12 (00386) 中國石油化工

41:20 (02018) 瑞聲科技

42:35 (00388) 香港交易所

43:40 (03690) 美團



《香港經濟日報集團》免責聲明

本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約﹑招攬﹑邀請﹑誘使﹑任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。

【請將 iMoney智富雜誌 專頁設定為 "搶先看/See First"】 https://imoney.hket.com/

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#iMoney網站: imoneymag.com



#iM名家股市評論: https://inews.hket.com/sran013-5/iMTV+



#iMoney訂閱計劃: http://imoney.hket.com/im/subscription