▲ 【消費券2023】恒基地產7大商場推「消費多重賞」優惠 消費滿200元可儲印花換電子禮券

新一輪消費券首期將於4月16日發放，恒基地產 （00012） 旗下H·COINS綜合會員計劃，涵蓋七大商場參與商場：MCP CENTRAL & MCP DISCOVERY（新都城中心2期及3期）、MOSTown新港城中心、荃灣千色匯、元朗千色匯、沙田中心．沙田廣場、屯門時代廣場及利奧坊，將於4月16日推出「消費多重賞」，派發超過50萬電子禮券。

由4月16日至5月31日（或換完即止），H·COINS會員於推廣期內，只要以任何電子支付方式單一消費滿200元，經H·COINS手機APP自助上載或親臨消費之商場禮賓會員專區或禮賓部，成功登記商戶機印發票及相符的電子交易存根，即可在APP內電子印花卡獲得電子印花1枚；儲夠4枚印花，可自動獲得50元電子禮券。



另外，H·COINS會員於單一商場即日累積消費滿2,000元，親臨消費商場禮賓會員專區或禮賓部，即可獲得總值150元恒地商場電子禮券組合（包括50元購物電子禮券2張及50元餐飲電子禮券1張）。單一商場即日消費滿5,000元，更可額外獲得總值600元恒地商場電子禮券組合（包括50元購物電子禮券8張及50元餐飲電子禮券4張）。

【ET財智Talk】中國估值吸引成資金避風港？ 普徠仕梁慧君分析入市時機及值博板塊

相關文章：【澳門旅遊】澳門旅遊局延長船票及車票買一送一優惠至6月30日 涵蓋5間船公司及巴士公司

相關文章：【著數優惠】德福廣場舉行購物節逾220款商品以低至1折發售 消費滿指定金額可獲300元電子優惠券

編輯：陳韻妍