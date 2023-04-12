天瀧上樓書　逾七成為三、四房大單位　料率先標售海景戶

恒地（00012）、中國海外(00688)、華懋、帝國集團、新世界(00017)及會德豐地產合作發展的啟德天瀧今上載樓書，恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，預計月內開放示範單位予公眾參觀，最快下周公開更多銷售相關的資訊，料首階段將會主要以招標形式推售向海大單位。而項目的一房戶就料以價單形式推出，將視乎開放展銷廳後的反應再作決定。項目共提供409個車位，全部提供充電裝置。

據樓書顯示，天瀧由7幢高座大樓及1幢低座大樓組成，提供566伙，實用面積351至1,942平方呎；當中一房涉160伙；三房提供192伙；四房有208伙，另設6伙特色戶。而全盤最大一伙為1座33樓A室，實用面積1,942平方呎，四房三套房連工人套房，設有私人升降機大堂及實用面積425平方呎的平台。

【單位直撃】投資者深感近期樓價升幅不大 趁租客遷出即賣樓 物業5年半升值20萬【下一頁】

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