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【業績｜券商股】耀才料2023財年可多賺10%　扭轉上半財年跌勢

股市 17:30 2023/04/12

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【業績｜券商股】耀才料2023財年可多賺10%　扭轉上半財年跌勢

耀才證券 （01428） 公布，初步審閱管理賬目後，料至3月底的2022/23年度純利約6.2億元，按年上升約10%。耀才表示，業績期內港股日均成交按年跌18%至1203億元，而集團積極吸客和控制成本，帶動盈利上升。該行補充，詳細業績尚待核數師和審核委員會審閱。

耀才證券又指，去年11月起香港踏上復常之路，但香港經濟僅「久病初愈」，兩地通關後香港經濟受惠多少尚有待觀察。另外，美國聯儲局過去一年大舉加息，而且自2008年來再現銀行倒閉潮，都使全球經濟前景令人憂慮。該行會繼續多管齊下提升競爭力及擴展業務，成功把握商機。

參考去年11月公告，耀才在上半財年盈利按年跌21%至2.32億元，反映下半財年表現較上半年和前一年度同期都有所改善。

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記者：宋佩恩

經濟 港股 耀才證券金融（01428） 港股券商股 業績公布
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