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【儲局官員】哈克：通脹放緩速度令人失望　必要時會採取更多措施降通脹

宏觀解讀 17:07 2023/04/12

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利率互換合約顯示，市場押注聯儲局5月加息的機率高達8成，今年在聯邦公開市場委員會（FOMC）擁有投票權的費城聯邦儲備銀行行長哈克（Patrick Harker）亦支持加息，坦言對於通脹放緩速度不夠快感到失望，準備在必要時採取進一步措施遏制通脹。

哈克在公開場合發言時表示，3月強勁的就業增長和3.5%的失業率顯示，美國實際上處於充分就業狀態。然而通脹率的回落卻一直緩慢，可以說是令人失望。

他又指出，由於貨幣政策行動的全面影響可能需要長達18個月時間，才能在整個經濟中發揮作用，故聯儲局將繼續密切關注可用數據，以確定可能需要採取
額外行動。

哈克提到，為了抗通脹，聯儲局正在努力適度放緩經濟，使其與供應更加匹配，強調當局完全致力於讓通脹回落至2%的目標水平。

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編輯：葉志偉

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