  • 22°C
香港時間 : 2023413日 (週四) 08:54
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

意網紅無懼法國暴亂 街頭淡定試吃牛角包（有片）

環球社會熱點 08:05 2023/04/13

分享：

分享：

法國民眾為抗議當局提高退休年齡，巴黎等地爆發多場示威。現年25歲的意大利網紅Luis Sal上周四（6日）無懼騷亂，堅持走訪巴黎5間著名牛角包店，稱希望評出味道最好的一間。他將過程拍攝成影片，其在騷亂現場淡定吃牛角包的情景隨即吸引大量網民關注。

馬克龍訪荷蘭演講被打斷 反諷回擊示威者 【下一頁】

Luis Sal在影片中剛剛講完到訪巴黎目的後，隨即被一名防暴警察推開。而他當時身後正是已起火的著名餐廳La Rotonde，據報餐廳正是法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）的最愛。

從影片中可見，Luis Sal不時身處示威人群中，攝影機亦一度因人流未能成功對焦。影片亦有展示巴黎街頭示威情況，包括手持盾牌的警方推進畫面等。Luis Sal身處環境亦在不斷轉變，最少2次站在正焚燒的雜物旁邊講述食評，表情十分淡定，附近的示威者亦不太理會他。

法示威者佔領貝萊德 放火燒馬克龍曾光顧餐廳 【下一頁】

Luis Sal將影片上載至YouTube後，一日內便錄得65萬次觀看次數。他在影片中仔細講述牛角包形狀、詢問身邊示威者法文詞彙讀音等表現，亦被讚堅定（committed）。

Luis Sal其後接受法國媒體《Le Parisien》採訪指，牛角包唔係配催淚彈會更好味（tasted better without the tear gas）。他亦指，影片希望給予觀眾最真實的體現，講述品嘗牛角包過程的經歷。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：李俊儀

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

馬克龍訪荷蘭演講被打斷 反諷回擊示威者
2023/04/12
馬克龍訪荷蘭演講被打斷 反諷回擊示威者
法示威者佔領貝萊德 放火燒馬克龍曾光顧餐廳
2023/04/07
法示威者佔領貝萊德 放火燒馬克龍曾光顧餐廳
法國女官員性感登《花花公子》封面 「解放的部長」捱轟
2023/04/03
法國女官員性感登《花花公子》封面 「解放的部長」捱轟
全球前10最貴麥當勞漢堡 歐洲7國上榜
2023/04/03
全球前10最貴麥當勞漢堡 歐洲7國上榜
法媒指摩納哥親王夫婦分居 王妃戴訂婚戒破婚變謠言
2023/03/27
法媒指摩納哥親王夫婦分居 王妃戴訂婚戒破婚變謠言

你可能感興趣

馬克龍訪荷蘭演講被打斷 反諷回擊示威者
14:41 2023/04/12
馬克龍訪荷蘭演講被打斷 反諷回擊示威者
法示威者佔領貝萊德 放火燒馬克龍曾光顧餐廳
12:09 2023/04/07
法示威者佔領貝萊德 放火燒馬克龍曾光顧餐廳
法國女官員性感登《花花公子》封面 「解放的部長」捱轟
12:43 2023/04/03
法國女官員性感登《花花公子》封面 「解放的部長」捱轟
請願示威 網絡熱話 麵包 YouTube 巴黎 法國 馬克龍 意大利 餐廳

下一篇文章

特朗普出庭後首度受訪 聲稱法庭職員哭泣道歉
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

男子搭巴士多空位 堅持坐金髮女隔離被拒 網民一面倒撐女方
男子搭巴士多空位 堅持坐金髮女隔離被拒 網民一面倒撐女方
【英國王室】一人拒聽從安排 激到查理斯火滾
【英國王室】一人拒聽從安排 激到查理斯火滾
印度藝術家惡搞多名富豪 AI生成落難變窮圖
印度藝術家惡搞多名富豪 AI生成落難變窮圖
馬克龍訪荷蘭演講被打斷 反諷回擊示威者
馬克龍訪荷蘭演講被打斷 反諷回擊示威者
【沈可婷案】6年前撞死8名飆車少年 大馬華裔女歷3次上訴脫罪
【沈可婷案】6年前撞死8名飆車少年 大馬華裔女歷3次上訴脫罪
孖女嫁孖仔同期懷孕 愛兒同年出世似足雙胞胎
孖女嫁孖仔同期懷孕 愛兒同年出世似足雙胞胎
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款