意網紅無懼法國暴亂 街頭淡定試吃牛角包（有片）

法國民眾為抗議當局提高退休年齡,巴黎等地爆發多場示威。現年25歲的意大利網紅Luis Sal上周四(6日)無懼騷亂,堅持走訪巴黎5間著名牛角包店,稱希望評出味道最好的一間。他將過程拍攝成影片,其在騷亂現場淡定吃牛角包的情景隨即吸引大量網民關注。

Luis Sal在影片中剛剛講完到訪巴黎目的後,隨即被一名防暴警察推開。而他當時身後正是已起火的著名餐廳La Rotonde,據報餐廳正是法國總統馬克龍(Emmanuel Macron)的最愛。

從影片中可見,Luis Sal不時身處示威人群中,攝影機亦一度因人流未能成功對焦。影片亦有展示巴黎街頭示威情況,包括手持盾牌的警方推進畫面等。Luis Sal身處環境亦在不斷轉變,最少2次站在正焚燒的雜物旁邊講述食評,表情十分淡定,附近的示威者亦不太理會他。

Luis Sal將影片上載至YouTube後,一日內便錄得65萬次觀看次數。他在影片中仔細講述牛角包形狀、詢問身邊示威者法文詞彙讀音等表現,亦被讚堅定(committed)。

Luis Sal其後接受法國媒體《Le Parisien》採訪指,牛角包唔係配催淚彈會更好味(tasted better without the tear gas)。他亦指,影片希望給予觀眾最真實的體現,講述品嘗牛角包過程的經歷。

