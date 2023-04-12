特朗普出庭後首度受訪 聲稱法庭職員哭泣道歉

美國前總統特朗普（Donald Trump）就涉嫌向豔星支付掩口費一案，遭紐約大陪審團刑事起訴，並於上周出庭。特朗普出庭後首度接受專訪，聲稱法庭職員為他流淚並向他道歉。

掩口費案豔星坦言 特朗普罪不至入獄 【下一頁】

霍士新聞台（Fox News）的專訪周二（11日）播出，特朗普聲稱法庭在審理掩口費一案期間，形容法庭職員好到令人難以置信。

Trump&#39;s first interview since his arraignment. Tonight at 8PM ET on Fox News. pic.twitter.com/C3kKkboTXw — Tucker Carlson (@TuckerCarlson) April 11, 2023

特朗普認為法院從某種意義來說算是監獄，當他去到法院時，人們都在哭泣。他強調法院職員都很專業，也見盡形形色色的人，能夠毫無壓力地將殺人兇手帶入去。

但他表示包括庭警在内的法庭職員都為自己哭泣，而且是真切地哭，並向他說對不起及「2024！先生！2024！」（2024, sir, 2024），似乎暗示法庭職員支持他2024年參選。

不過外媒上周於曼哈頓法院外拍攝的影片顯示，特朗普出入時遭一群面無表情的法庭職員包圍，兩名職員甚至似乎拒絕為他擋門。

特朗普遭刑事起訴 反斬獲更多共和黨支持 【下一頁】

特朗普堅稱自己無辜，就算被定罪，也絕不放棄角逐2024年總統大選。

當談及上庭過程時，特朗普開玩笑指自己就讀商科，母校賓夕法尼亞大學沃頓商學院並未教自己有關傳喚到庭的知識。

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責任編輯：鄭錦玲