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【證監監管】證監譴責晉達香港無牌處理逾4800宗期貨交易　罰款140萬元

股市 16:59 2023/04/12

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【證監監管】證監譴責晉達香港無牌處理逾4800宗期貨交易　罰款140萬元

證監會公布，譴責晉達資產管理香港在未有領有所需牌照下，進行期貨合約交易，並罰款140萬元。

證監會發現，晉達香港在2014年4月年至2020年1月期間，為3家海外聯屬公司管理的投資組合執行4864宗期貨合約交易，但公司在香港只有第1類（證券交易）、4類（就證券提之供交易）、9類（資產管理）牌照，而未有第2類（期貨合約交易）牌照，因此違反《證券及期貨條例》及《操守準則》。

證監會指出，決定處分時已考慮到無證據顯示晉達香港蓄意缺失、或任何客戶因而損失，而且晉達香港識別有關涉嫌違規事項不久便向證監會匯報，並停止期貨交易，晉達香港過往並無紀律處理紀錄。

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