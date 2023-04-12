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【購物優惠】港鐵商場消費者回贈 上傳消費單據 可得100元指定港鐵商場電子優惠券

理財智慧 17:13 2023/04/12

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MTR Mobile登記用戶可於推廣期内，指定港鐵商場的指定類別參與商戶，以電子貨幣累積消費滿1,000元或以上，並於2023年4月30日11:59PM或之前透過「MTR Mobile」上傳合資格消費單據(每張收據必須滿200元) 自助登記及成功賺取MTR分，即可獲合共100元指定港鐵商場電子優惠券。
 

推廣日期: 2023年4月1日至2023年4月30日

消費要求

獎賞
指定港鐵商場的指定類別參與商戶累積消費滿1,000元或以上，可得合共100元指定港鐵商場電子優惠券

包括
1張50元指定港鐵商場指定類別電子優惠券 (消費滿300元減50元)

1張50元指定港鐵商場餐飲食肆電子禮券

【青姐話】靜待長假期 悶到飛唔起

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責任編輯：陳玉蓮

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