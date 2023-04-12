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【儲局官員】古爾斯比：銀行危機或導致信貸緊縮　需謹慎對待加息問題

宏觀解讀 16:49 2023/04/12

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美國今晚將公布3月CPI數據，料按年升幅回落至5.1%，市場對5月加息與否仍眾說紛紜，即使官員們的口徑亦未見一致。芝加哥聯邦儲備銀行行長古爾斯比（Austan Goolsbee）表示，銀行危機可能導致信貸環境收緊，故評估經濟影響時應保持謹慎和耐性，暗示可能需要暫停加息。

今年在聯邦公開市場委員會（FOMC）有投票權的古爾斯比指出，近期銀行業事件可能導致貸款環境收緊，鑒於這些金融不利因素的走向充滿了不確定性，在評估經濟影響時，應收集進一步的數據，謹慎對待過度加息問題，直到看清楚在抗通脹路途上存在多少阻力。

他表示，去年和今年初的通脹和勞動力市場數據出乎意料地強勁，但矽谷銀行（SVB）倒閉帶來的連鎖反應以及由此產生的金融市場壓力可能幫助聯儲局為經濟降溫。

古爾斯比強調，聯儲局一直在收緊金融環境以壓低通脹。因此，如果近期銀行業問題的反應導致金融環境緊縮，那麼貨幣政策必須做得更少。但指當局仍應優先考慮穩定物價為首要使命。
 

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編輯：葉志偉

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