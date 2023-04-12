▲ 【MPF】積金局新年度「積金好僱主」嘉許計劃即日起接受申請

積金局主辦的2022-23年度「積金好僱主」嘉許計劃今（12日）起至6月30日接受申請。公司或機構可透過「積金好僱主」專頁直接遞交網上申請。

「積金好僱主」嘉許計劃今年踏入九周年，今年以「僱現在 顧未來」為主題嘉許致力關顧員工退休福利的模範僱主。為表揚多年來不斷為僱員優化退休保障的僱主連續五年或以上獲嘉許為「積金好僱主 」的公司或機構，可額外獲「積金好僱主5年+」獎項。 如僱主在 2022-23計劃年度內，同時符合以下五項條件，包括連續9年獲嘉許為「積金好僱主」 、提供多於一個強積金計劃供僱員選擇 、為部分或所有僱員作出強積金自願性供款、 榮獲「電子供款獎」及榮獲「積金推廣獎」將獲頒「全能積金好僱主」殊榮。

積金局將於今年10月舉行嘉許典禮表揚今屆「積金好僱主」。獲嘉許的公司或機構除獲頒發證書外，可在網頁及宣傳品上展示「積金好僱主」的標誌，更會獲邀參加積金局活動等。

去年「積金好僱主」錄得破紀錄超過1,900間公司和機構獲得嘉許，當中有300多間為首次參加，而計劃自2015年首次舉辦以來，已有近2,800名僱主獲嘉許，估計涵蓋接近25萬名僱員。

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編輯：姚卓然

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