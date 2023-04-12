華晨擬斥14億人幣重整雷諾合營 全日急挫14%

汽車股華晨中國(01114) 宣布，建議華晨雷諾重整，包括與雷諾所持華晨雷諾權益清零、將該集團與雷諾所持華晨雷諾債權約17.4億元人民幣及7.11億元人民幣化為華晨雷諾股東權益，以及該集團向華晨雷諾注資最多13.6億元人民幣，令所持華晨雷諾由51％升至81.36％，而雷諾持股降至18.64％。華晨今日被資金洗倉，全日急挫14%收報2.95元。

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華晨中國指出，建議出資將以內部資源撥付，而重整可讓其維持汽車製造商平台，有助進軍新能源汽車，待日後與其他汽車公司合作，有關華晨雷諾業務進一步可行研究將會進行，包括向華晨雷諾引入新潛在策略夥伴。集團亦相信，整合本集團與華晨雷諾之優勢、資源及實力，可創造協同效益，待找出合適架構並 加以實行後，進一步提升集團於汽車市場之地位。

華晨雷諾去年虧損約14億元人民幣，去年底資產淨值為負約23億元人民幣。

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