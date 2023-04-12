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【捉AI錯處】OpenAI懸紅20,000美元獎勵　鼓勵用戶捉AI漏洞

科技 16:50 2023/04/12

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人工智能（AI）熱潮不斷，唯當中出現不少錯誤，讓人感到失望。OpenAI近日宣布推出漏洞回報獎勵計畫（Bug Bounty），以金錢懸紅方式鼓勵用戶發現並回報AI的錯誤。

按外媒路透社報道，OpenAI昨（11日）正式推出漏洞回報獎勵計畫，用戶回報嚴重程度的漏洞將可獲得獎金，最高２萬美元（約15.6萬港元）獎金，每個漏洞獎金由200美元（約1,560港元）起跳。現實中，不少科技公司都會使用類似的漏洞回報獎勵計畫，鼓勵程式設計師或有道德的黑客回報其軟件及系統中的漏洞。

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根據漏洞獎勵平台Bugcrowd資訊，OpenAI已邀請研究人員監察ChatGPT的功能，以及OpenAI系統如何與第三方應用程式互通及分享資料。唯該漏洞審查並不包含OpenAI系統自己所生成的各種錯誤或惡意內容。

最近，ChatGPT就因涉嫌違反隱私條理遭意大利政府禁用，此舉亦令不少國家的監管機構更密切注視生成式人工智能服務的發展情況。

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責任編輯：李彥煒

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