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【美食優惠】WeChat Pay HK與foodpanda合作 聯手推三重外賣優惠

理財智慧 16:48 2023/04/12

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WeChat Pay HK與foodpanda合作，為foodpanda用戶提供全新電子支付選擇。今期收到消費者券的用戶可於foodpanda使用政府消費券，包括美食外送、外賣自取、foodpanda mall 及pandamart。為慶祝是次合作並鼓勵用戶於foodpanda享用速遞服務時使用WeChat Pay HK支付，兩大平台更於即日起至2023年4月30日的推廣優惠期內，推出一連串優惠。

優惠一 :
WeChat Pay HK全新用戶50元迎新優惠：WeChat Pay HK全新用戶，在WeChat > 我 > 服務 > 優惠專區，輸入指定優惠碼「FP50」可領取50元foodpanda專屬電子現金券1張，於foodpanda單筆消費滿100元並以WeChat Pay HK支付可用。

優惠二 :
電子印花換電子現金券優惠：推廣優惠期內，用戶於WeChat Pay HK內的「印花專區」活動頁面以3個狂賞印電子印花，可兌換一張 6元 foodpanda專屬電子現金券；以5個狂賞印電子印花，可兌換一張 10元foodpanda專屬電子現金券。每位用戶每月最多可分別兌換兩張。


優惠三:
foodpanda全新用戶50元折扣優惠：推廣優惠期內，foodpanda全新用戶於foodpanda app訂單頁面輸入以下二選一優惠碼，並使用WeChat Pay HK付款，可享50元折扣優惠。每位合資格用戶僅限選擇其中一個優惠碼兌換一次優惠，不能重複兌換優惠碼。
●          「WPFOOD」：美食外送或外賣自取單筆消費滿150元（不包含運費）即減 50元。不適用於pandamart 或 foodpanda mall。
●          「WPMALL」：於 pandamart 或foodpanda mall 單筆消費滿250元（不包含運費）即減 50元。不適用於美食外送或外賣自取。

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責任編輯：陳玉蓮

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