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新世界中國發內地首單CMBS　規模10億人幣　邁向資產證券化

股樓投資 16:00 2023/04/12

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新世界發展（00017）宣布，旗下新世界中國成功在深圳證券交易所，發行中國首單商業房地產抵押貸款支持證券（CMBS）—「中金．新世界雲門商業資產支持專項計劃」。項目發行規模為10.01億元人民幣，優先級信用評級為「AAAsf」，發行票面利率為3.5%，由中金公司擔任計劃管理人。 

是次目標項目為廣州新世界．雲門NEW PARK的購物中心及車位部分。資料顯示，自2018年開業以來，雲門NEW PARK日均客流超過10萬。新世界發展執行董事、新世界中國董事兼行政總裁黃少媚表示，是次CMBS的成功發行，是新世界充分釋放商業地產項目資產價值及優化現有資產的新嘗試。 

新世界又指，是次CMBS的成功發行，標誌着新世界邁出資產證券化重要的一步，彰顯金融機構及投資者對目標項目及集團綜合實力的高度信任和認可，也為信用資本市場注入信心與動力。 

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撰文 : 黃卓賢

港股 深圳證券交易所 新世界發展（00017）
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