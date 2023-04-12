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【新股IPO】北森控股9669暗盤轉升 一手最多賺420元
新股IPO 18:53 2023/04/12
內地雲端人力資源管理（HCM）解決方案提供商北森控股 （新上市編號：09669） 周四（13日）掛牌，周三（12日）有暗盤交易。三個暗盤交易場早段潛水，其後跌幅收窄，部分更轉賺。富途暗盤交易場收報31.8元，較招股價高7.1%，每手（200股）不連手續費賺420元。
北森控股於輝立暗盤交易場最低見27元，較招股價低9.1%，最終收報29.75元，較招股價高0.2%，賺10元。北森控股於耀才暗盤交易場跌幅收窄至2.4%，收報29元，每手蝕140元。
北森控股獲15倍超購，一手中籤率25%，【下一頁】
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記者：宋佩恩
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