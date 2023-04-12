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【新股IPO】北森控股9669暗盤潛水　一手最多蝕540元

新股IPO 17:29 2023/04/12

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北森控股9669周四掛牌，周三有暗盤交易。

內地雲端人力資源管理（HCM）解決方案提供商北森控股 （新上市編號：09669） 周四（13日）掛牌，周三（12日）有暗盤交易。三個暗盤交易場均潛水，其中輝立暗盤交易場曾低見27元，較招股價29.7元低9.1%，每手（200股）不連手續費蝕540元，現報28元，低5.7%。

北森控股獲15倍超購，一手中籤率25%，【下一頁】

北森控股於耀才暗盤交易場報28.2元，較招股價低5.1%，每手蝕300元；富途暗盤交易場報28.7元，低3.4%，每手蝕200元。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】和使用【新股IPO小工具】

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記者：宋佩恩

 

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