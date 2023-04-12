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【騰訊 700】 Prosus將9,600萬股騰訊轉入CCASS 騰訊大股東準備沽貨？

股樓投資 16:23 2023/04/12

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騰訊控股（00700）大股東Prosus疑部署沽貨。騰訊南非大股東Naspers旗下子公司Prosus表示，作為繼續實施該公司回購計劃的一部分，本周將採取行政措施，將所持的9,600萬股騰訊股票，以認證形式存入香港中央結算系統（CCASS），以使這些股票能夠有序地在市場上交易。

同場加映﹕【溫股知新】恒指上衝 只欠東風？

溫股知新
【溫股知新】恒指上衝 只欠東風？

受大股東減持消息拖累，股價捱沽，曾低見354.2元，最多跌近6%，收報357.2元，仍跌5.2%，成交額146.1億元，為表現最差藍籌。以今日收市價計算，Prosus存入CCASS的騰訊股份，總值達到342.9億元。

【ChatGPT熱潮】 嶺南股份稱騰訊即將推出chatGPT產品【見下頁

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此外，Prosus表示，作為回購計劃的一部分，於4月3日至6日期間，Prosus以平均每股71.1390歐元回購了1,783,398股Prosus股票，總對價為約1.27億歐元（折合約10.9億港元）。Prosus表示，此回購計劃旨在為公司股東創造更大的價值，並增強公司的財務實力，以及進一步提升公司在全球互聯網投資領域的競爭地位。

Naspers於去年6月公布，將會無上限、長期有序減持騰訊，以籌集資金回購Naspers及Prosus的股份，預計每天出售的騰訊股份平均不會超過公司股份之每日平均成交量約3%至5%。

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記者：郭秀慧

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港股 減持 回購 騰訊控股（00700） 騰訊

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