【英國王室】一人拒聽從安排 激到查理斯火滾

英王查理斯（King Charles III）加冕典禮即將舉行，但他需要憂心的事不止於此。據報安德魯王子（Prince Andrew）拒絕聽從王兄要求，不肯搬入侄仔哈里王子（Prince Harry）先前寓所，使查理斯感到疲倦及氣憤。

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王室消息人士透露，安德魯始終不肯按查理斯要求，離開居住多年位於溫莎（Windsor）的王室豪華小屋（Royal Lodge），搬至哈里遭下令清空的浮若閣摩爾宮（Frogmore Cottage）。

安德魯據指認為王室豪華小屋是英國王室重要居所，視為核心王室象徵，因此不希望離開。查理斯對二弟不聽從安排十分「頭痛」，被指感到既疲累又憤怒（tired and furious），使兄弟關係變差。

然而，有指王儲威廉（Prince William）亦一直關注王室豪華小屋。威廉一家現居於溫莎城堡附近的4房大宅Adelaide Cottage，位置鄰近王室豪華小屋。

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據悉威廉一直覺得Adelaide Cottage太細，希望有更多空間負擔更趨繁重的王室工作。王室專家Joshua Rom亦形容Adelaide Cottage狹小，猶如一個雪櫃。

Joshua Rom指出，Adelaide Cottage過往曾是王室員工居所，若威廉可搬至王室豪華小屋，將更合理反映他在英國王室內的新地位。

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責任編輯：吳漢培