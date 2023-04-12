  • 27°C
香港時間 : 2023412日 (週三) 17:49
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【英國王室】一人拒聽從安排 激到查理斯火滾

環球社會熱點 17:15 2023/04/12

分享：

分享：

英王查理斯（King Charles III）加冕典禮即將舉行，但他需要憂心的事不止於此。據報安德魯王子（Prince Andrew）拒絕聽從王兄要求，不肯搬入侄仔哈里王子（Prince Harry）先前寓所，使查理斯感到疲倦及氣憤。

【英國王室】英女王曾考慮要兩孫仔打阿富汗戰爭 最後只有哈里參與 【下一頁】

王室消息人士透露，安德魯始終不肯按查理斯要求，離開居住多年位於溫莎（Windsor）的王室豪華小屋（Royal Lodge），搬至哈里遭下令清空的浮若閣摩爾宮（Frogmore Cottage）。

安德魯據指認為王室豪華小屋是英國王室重要居所，視為核心王室象徵，因此不希望離開。查理斯對二弟不聽從安排十分「頭痛」，被指感到既疲累又憤怒（tired and furious），使兄弟關係變差。

然而，有指王儲威廉（Prince William）亦一直關注王室豪華小屋。威廉一家現居於溫莎城堡附近的4房大宅Adelaide Cottage，位置鄰近王室豪華小屋。

    點擊圖片放大
    +7
    +6

【英國王室】英女王離世後首復活節禮拜 路易首次出席 【下一頁】

據悉威廉一直覺得Adelaide Cottage太細，希望有更多空間負擔更趨繁重的王室工作。王室專家Joshua Rom亦形容Adelaide Cottage狹小，猶如一個雪櫃。

Joshua Rom指出，Adelaide Cottage過往曾是王室員工居所，若威廉可搬至王室豪華小屋，將更合理反映他在英國王室內的新地位。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【英國王室】查理斯加冕坐260年歷史黃金馬車 英女王曾抱怨可怕
2023/04/10
【英國王室】查理斯加冕坐260年歷史黃金馬車 英女王曾抱怨可怕
【英國王室】加冕典禮露台亮相限人 貫徹查理斯精簡原則
2023/04/06
【英國王室】加冕典禮露台亮相限人 貫徹查理斯精簡原則
【英國王室】喬治小王子將於加冕典禮擔重任 成最年輕榮譽四騎士
2023/04/05
【英國王室】喬治小王子將於加冕典禮擔重任 成最年輕榮譽四騎士
英政府免費派英王查理斯照片 料耗近8000萬公帑
2023/04/02
英政府免費派英王查理斯照片 料耗近8000萬公帑
查理斯訪德稱應加強聯繫 登基後首次國事訪問
2023/03/30
查理斯訪德稱應加強聯繫 登基後首次國事訪問

你可能感興趣

【英國王室】查理斯加冕坐260年歷史黃金馬車 英女王曾抱怨可怕
11:04 2023/04/10
【英國王室】查理斯加冕坐260年歷史黃金馬車 英女王曾抱怨可怕
【英國王室】加冕典禮露台亮相限人 貫徹查理斯精簡原則
14:20 2023/04/06
【英國王室】加冕典禮露台亮相限人 貫徹查理斯精簡原則
【英國王室】喬治小王子將於加冕典禮擔重任 成最年輕榮譽四騎士
13:59 2023/04/05
【英國王室】喬治小王子將於加冕典禮擔重任 成最年輕榮譽四騎士
皇室 查理斯 英國 威廉王子 哈里王子 溫莎

下一篇文章

【俄烏戰爭一周年】俄懶理施壓續扣押美記者 美憂烏春季反擊難成功（持續更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【沈可婷案】6年前撞死8名飆車少年 大馬華裔女歷3次上訴脫罪
【沈可婷案】6年前撞死8名飆車少年 大馬華裔女歷3次上訴脫罪
孖女嫁孖仔同期懷孕 愛兒同年出世似足雙胞胎
孖女嫁孖仔同期懷孕 愛兒同年出世似足雙胞胎
高妹1米89慘遭欺凌難拍拖 做KOL翻身月入高達230萬
高妹1米89慘遭欺凌難拍拖 做KOL翻身月入高達230萬
男子搭巴士多空位 堅持坐金髮女隔離被拒 網民一面倒撐女方
男子搭巴士多空位 堅持坐金髮女隔離被拒 網民一面倒撐女方
美白宮憂更多機密外洩 恐構國家安全風險
美白宮憂更多機密外洩 恐構國家安全風險
印度藝術家惡搞多名富豪 AI生成落難變窮圖
印度藝術家惡搞多名富豪 AI生成落難變窮圖
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款