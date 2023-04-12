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【沙特合作】海昌海洋公園與沙特阿拉伯研合作　股價漲15%後倒跌

股市 16:28 2023/04/12

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【沙特合作】海昌海洋公園與沙特阿拉伯研合作　股價漲15%後倒跌

海昌海洋公園 （02255） 公布，與沙特阿拉伯投資部簽署無法律約束力合作備忘錄，研究在沙特發展與文旅相關的投資機會，包括海洋公園、水族館、IP主題公園、動物園、野生動物園、家庭娛樂中心、度假酒店、科學研究及教育中心等設施。

海昌海洋公園早段曾升15%，高見1.92元，全日反跌1.2%，收報1.65元；全日成交額1.05億元。

沙特協助海昌海洋公園物色商業計劃

據合作備忘錄條款顯示，沙特投資部將促進集團與當地及國際夥伴合作，制定商業計劃，包括物色項目地點、研究、市場調查、總體規劃、概念設計和建立夥伴關係等。合作方還將通過向有關政府基金和金融實體推介，為項目開發獲取資金，協助集團通過國家獎勵委員會獲得激勵。

另外，沙特投資部將協助海昌海洋公園辦理許可證和註冊手續，支持集團培訓當地勞動力，為集團項目提供全球營銷和推廣支持，以及便利動物進口審批程序。

海昌海洋公園認為，合作有利逐步輸出集團海洋公園及IP營運雙驅動戰略，樹立集團的國際化品牌。

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記者：宋佩恩

港股 異動股 水族館 沙特阿拉伯 海洋公園 動物園 海昌海洋公園（02255）
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