▲ 【TSLA】Tesla香港宣布4.15減價 Model 3 Performance減價最多達14%

Tesla在全球多地市場減價，今次終於來到香港地區！Tesla（美：TSLA）宣布將於4月15日調整 Model 3 和Model Y的售價，調整幅度最多達14%。

是次價格調整減幅最大的是Model 3 Performance，「一換一」價格由440,335元起，減幅達14.7%，其次是Model 3長續航版本，「一換一」價格為399,485元，減幅為11.06%。至於Model Y長續航版本及Performance版本分別亦將降價8.7%及9.03%，至459,685元起及487,205元起。

6個車款之中，只有Model 3和Model Y後驅版本售價保持不變，「一換一」售價分別為341,200元和367,100元起。

另外，Tesla早前又推出Loot Box寶箱推薦計劃，每次親友使用專屬推薦連結購買Tesla產品，雙方都可賺取積分來兌換獎賞，包括超級充電里數、商品和配件等。

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編輯：姚卓然