  • 27°C
香港時間 : 2023412日 (週三) 17:49
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【電動車】調查：近半美國人不考慮買電動車　擔心沒有足夠充電設施

科技 16:05 2023/04/12

分享：

分享：

電動車市場競爭激烈，但市場對此是否有高需求？近日美國有調查就顯示，美國民眾對購買電動車有所保留。

按外媒CNBC報道，芝加哥大學能源政策研究所（Energy Policy Institute）及美聯社-NORC公共事務研究中心（Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research），於今年年初共訪問5,408名美國成年人，結果發現，只有19%的受訪者表示，他們下一輛車「非常」（very）或「極為」（extremely）可能會買電動車，即是大部分受訪者均未必願意購買電動車購買。

調查中，有47%受訪者就不考慮下一輛車購買電動車，其中近八成受訪者認為，因為充電站等基礎建設不足，擔心出門後不能充電，因此購買意願較低。重要的是，無論是居住城市、郊區或鄉村地區的受訪者，均把缺乏充電設施作為阻礙購買電動車的一大原因。

【電動車】南韓Hyundai豪擲181億美金　冀躋身全球三大電動車製造商

【電動車大計】鴻海擬投資64.4億　於台南設基地製造電動車

政府未能釋除民眾疑慮

近年美國政府就大力推動電動車普及化，2021年美國總統拜登（Joe Biden）已簽署行政命令，設定於2030年銷售的新車中，至少有50%為電動車或插電式混合動力車（PHEV）。拜登政府還計劃在2030年前，於全美建造50萬座電動車充電站，數量遠高於2021年的10萬座，並在今年2月促請擁有全球最大高速充電網路的電動車品牌Tesla，開放自家超級充電站給其他品牌的電動車，作為換取Tesla獲得政府補貼的條件。

唯政府大力推動，但消費者大眾則疑慮不斷。美聯社-NORC公共事務研究中心副主任Jennifer Benz指出，政府必須推出更多實惠利民政策，釋除大眾對電動車充電設施不足的疑慮，電動車市場才能進一步發展。

責任編輯：李彥煒

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

ET贏商有計
【ET贏商有計】與醫療機構合作　靚湯Souper攻產婦湯水
開啟hket App，閱讀全文
特斯拉（Tesla，美：TSLA） Tesla 電動車 汽車科技 汽車

上一篇文章

【捉AI錯處】OpenAI懸紅20,000美元獎勵　鼓勵用戶捉AI漏洞

下一篇文章

【電動車】南韓Hyundai豪擲181億美金　冀躋身全球三大電動車製造商
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【上癮小遊戲】紐約時報又一小遊戲上線　考你算術運用
【上癮小遊戲】紐約時報又一小遊戲上線　考你算術運用
【開會濾鏡】Microsoft Teams與Snapchat攜手合作　新增20多款AR濾鏡
【開會濾鏡】Microsoft Teams與Snapchat攜手合作　新增20多款AR濾鏡
【機迷熱話】Sony加入掌機戰團？　爆料達人稱PS掌機　最快今年11月揭曉
【機迷熱話】Sony加入掌機戰團？　爆料達人稱PS掌機　最快今年11月揭曉
【網頁版ChatGPT】免VPN！Poe推出桌面網頁版　Android用戶也可用ChatGPT（附連結）
【網頁版ChatGPT】免VPN！Poe推出桌面網頁版　Android用戶也可用ChatGPT（附連結）
【小心中伏】免費公共充電站　或藏有病毒軟件
【小心中伏】免費公共充電站　或藏有病毒軟件
【Twitter AI】Elon Musk大手購入10萬個GPU　推Twitter AI計劃
【Twitter AI】Elon Musk大手購入10萬個GPU　推Twitter AI計劃
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款