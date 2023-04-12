【電動車】調查：近半美國人不考慮買電動車　擔心沒有足夠充電設施

電動車市場競爭激烈，但市場對此是否有高需求？近日美國有調查就顯示，美國民眾對購買電動車有所保留。

按外媒CNBC報道，芝加哥大學能源政策研究所（Energy Policy Institute）及美聯社-NORC公共事務研究中心（Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research），於今年年初共訪問5,408名美國成年人，結果發現，只有19%的受訪者表示，他們下一輛車「非常」（very）或「極為」（extremely）可能會買電動車，即是大部分受訪者均未必願意購買電動車購買。

調查中，有47%受訪者就不考慮下一輛車購買電動車，其中近八成受訪者認為，因為充電站等基礎建設不足，擔心出門後不能充電，因此購買意願較低。重要的是，無論是居住城市、郊區或鄉村地區的受訪者，均把缺乏充電設施作為阻礙購買電動車的一大原因。

【電動車】南韓Hyundai豪擲181億美金 冀躋身全球三大電動車製造商

【電動車大計】鴻海擬投資64.4億 於台南設基地製造電動車

政府未能釋除民眾疑慮

近年美國政府就大力推動電動車普及化，2021年美國總統拜登（Joe Biden）已簽署行政命令，設定於2030年銷售的新車中，至少有50%為電動車或插電式混合動力車（PHEV）。拜登政府還計劃在2030年前，於全美建造50萬座電動車充電站，數量遠高於2021年的10萬座，並在今年2月促請擁有全球最大高速充電網路的電動車品牌Tesla，開放自家超級充電站給其他品牌的電動車，作為換取Tesla獲得政府補貼的條件。

唯政府大力推動，但消費者大眾則疑慮不斷。美聯社-NORC公共事務研究中心副主任Jennifer Benz指出，政府必須推出更多實惠利民政策，釋除大眾對電動車充電設施不足的疑慮，電動車市場才能進一步發展。

責任編輯：李彥煒

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：