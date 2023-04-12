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【大行報告│內房】富瑞：內房今年業績料有改善、偏好一二線有大量土儲開發商　升兩隻內房目標價

股市 16:03 2023/04/12

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【大行報告│內房】富瑞：內房今年業績料有改善、偏好一二線有大量土儲開發商　升兩隻內房目標價

內房今年銷情回暖，富瑞認為，內房股2022年度業績大致符合預期，毛利率受壓及庫存撥備持續令盈利受壓，但相信隨銷售回升，經常性收入增加，市場回穩亦帶動估值，內房開發商今年業績料有改善，繼續偏好在一、二線城市擁有大量土儲、以及在投資物業涉獵廣泛的開發商。

富瑞指，今年內地經濟動力逐漸增強，相信對內房開發商來說，主調是銷售復甦及行業整合，經營性收入增加及行業估值重估。

中海外 （00688） 對前景最樂觀

內房100大3月合同銷售按年增加29%，令今年以來銷售增長2.2%。全年來看，中海外 （00688） 對前景最樂觀，預期今年銷售增長20%，其他內房開發商相對保守，華潤置地 （01109） 仍預期錄得增長，龍湖 （00960） 則估計銷售持平。

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投資物業收入去年受到租金補貼及消費市道疲弱所打擊，富瑞表示，隨內地開關，加上商場陸續開業，今年租金收入料有10%至30%增長。

內房開發商的毛利率料續承壓

毛利率方面，土地成本高企及售價受壓料繼續令內房開發商的毛利率承壓，預期去年收購的項目會錄得溫和復甦。

儘管大部分開發商去年合約銷售低迷且未入帳的銷售收入減少，但相信2023年收入仍可錄得不俗增長，主要由於去庫存力度加快，買家情緒好轉及保交樓政策加速去貨，故今年收入出現大跌的可能性不高。

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編輯：陳韻妍

港股 龍湖集團（00960） 中國海外發展（00688） 內地物業 目標價 華潤置地（01109） 大行報告
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