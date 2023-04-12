IMF:日央行通過YCC得到更高靈活性 防止以後政策變化引發出溢出效應

國際貨幣基金組織（IMF）在周二（11日）發佈的全球金融穩定報告中表示，日本央行可以通過在其債券收益率曲線控制中允許更多的靈活性來幫助防止以後突然的政策變化。

根據收益率曲線控制（YCC），日本央行將10年期國債收益率引導在0%左右，作為可持續實現2%通脹目標的努力的一部分。央行在12月決定擴大收益率目標周圍的容忍帶，這加劇了市場對近期進一步調整或結束YCC的押注。

IMF表示，日本央行收益率控制政策的變化可能通過匯率、主權債券的期限溢價和全球風險溢價影響金融市場。報告亦指，雖然允許收益率曲線控制政策有更大的靈活性可能會對全球金融市場產生一些影響，但這樣的改變不僅是為了實現貨幣政策目標所必須的，而且還可能防止以後突然的政策變化而引發更大的溢出效應。

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日本央行一直保持著超寬鬆的政策，甚至在其他主要經濟體加息以應對飆升的通貨膨脹時也是如此，因為他們認為除非有更強勁的經濟和工資增長，否則近期成本驅動的價格增長不會持續。

日本央行新任行長植田和男週一強調，決心暫時保持超低利率，將市場對近期政策轉變的揮之不去的預期拋在一邊。

報告分析YCC調整的潛在影響部分，IMF表示，日本長期利率的進一步上升可能會影響澳大利亞、幾個歐元區國家和美國的債券收益率，因為日本投資者會將停在這些市場的大量資金匯出。

IMF指，由於大量存在日本投資者，印尼和馬來西亞等一些新興市場也可能面臨 「重大 」資本外流。如果市場參與者對日本銀行的公告和行動感到驚訝，那麼資金回流的速度和可能的影響可能會更大。在日本央行的貨幣政策出現調整時，清晰的溝通對於避免市場波動至關重要。

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記者：張瑋婷