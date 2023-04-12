【人工智能】OpenAI懸賞約16萬獎金 鼓勵用戶尋找ChatGPT漏洞

近年人工智能的發展愈來愈發達，各大科技公司爭相發展人工智能項目，當中亦牽扯出很多安全以及道德問題，因此尋找AI的漏洞便成為一個重要的工作，OpenAI近日推出一則懸賞計畫，獎金最高2萬美元（約15.6萬元），讓用戶幫忙揪出AI系統錯誤，跟安全隱私疏漏。

【天價車牌】杜拜拍賣會誕全球最貴車牌 成交價逾1.1億港元【下一頁】

【青姐話】靜待長假期 悶到飛唔起

OpenAI表示，這項行動是與漏洞賞金平台Bugcrowd合作，公司將依據系統漏洞的規模發出金額不一的獎金，嚴重程度最低的漏洞獎金為200美元（約1,560元），最高2萬美元（約15.6萬元）。然而，假消息、系統生成的不正確，或含有惡意的內容並不在這次懸賞的範圍內，在協助OpenAI漏洞懸賞計畫的Bugcrowd網頁當中，已經列出不符合獎勵的多項安全議題，有興趣人士可以自己到網站查詢。

【溫股知新】恒指上衝 只欠東風？

OpenAI安全部門主管Matthew Knight表示：「此舉是我們承諾發展安全與先進AI的關鍵一環」。

【第2季部署】花旗把恒指24000點目標延後3個月 另推薦6隻中資股【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】



#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv



#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】



#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#$150試閱《iMoney》電子版3個月 【http://imoney.hket.com/article/3399982】



#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機



撰文：鄭日棱