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【人工智能】OpenAI懸賞約16萬獎金 鼓勵用戶尋找ChatGPT漏洞

理財智慧 20:25 2023/04/12

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近年人工智能的發展愈來愈發達，各大科技公司爭相發展人工智能項目，當中亦牽扯出很多安全以及道德問題，因此尋找AI的漏洞便成為一個重要的工作，OpenAI近日推出一則懸賞計畫，獎金最高2萬美元（約15.6萬元），讓用戶幫忙揪出AI系統錯誤，跟安全隱私疏漏。

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【青姐話】靜待長假期 悶到飛唔起

青姐話
【青姐話】靜待長假期 悶到飛唔起

OpenAI表示，這項行動是與漏洞賞金平台Bugcrowd合作，公司將依據系統漏洞的規模發出金額不一的獎金，嚴重程度最低的漏洞獎金為200美元（約1,560元），最高2萬美元（約15.6萬元）。然而，假消息、系統生成的不正確，或含有惡意的內容並不在這次懸賞的範圍內，在協助OpenAI漏洞懸賞計畫的Bugcrowd網頁當中，已經列出不符合獎勵的多項安全議題，有興趣人士可以自己到網站查詢。

【溫股知新】恒指上衝 只欠東風？

溫股知新
【溫股知新】恒指上衝 只欠東風？

OpenAI安全部門主管Matthew Knight表示：「此舉是我們承諾發展安全與先進AI的關鍵一環」。

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撰文：鄭日棱

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