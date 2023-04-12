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G7優先考慮如何引入符合標準的數字貨幣 FTX的倒閉 「是對政策制定者的一個嚴重警號」

環球政經 14:18 2023/04/12

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日本最高貨幣官員神田正人周二表示，七國集團（G7）將考慮如何幫助發展中國家引入符合適當國際標準的中央銀行數字貨幣（CBDC）。

神田正人認為，此舉將成為日本今年主持的G7討論的關鍵主題之一，作為解決全球社會面臨的快速發展的數字技術挑戰的努力的一部分。

神田在華盛頓的一個研討會上說：「我們必須通過確保適當的透明度和健全的治理等因素來解決CBDC的發展所帶來的風險。」

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今年的優先事項是，考慮如何最好地幫助發展中國家引入符合適當標準的CBDC，包括七國集團的零售CBDC公共政策原則。在G7之外，中國一直在發行數字貨幣方面處於領先地位。 G7國家的中央銀行已經制定了發行CBDC的共同標準。

神田又指，數字技術的快速創新帶來了各種好處，但也帶來了新的挑戰，如網絡安全、錯誤信息的傳播、社會和政治分歧，以及破壞金融市場穩定的風險。去年加密貨幣交易所FTX的倒閉 「是對政策制定者建立跨境監管的一個嚴重警號」。

「對於加密資產，各國的看法有些分歧。但共識肯定是我們需要更多的監管，尤其是在FTX衝擊之後。」神田說。

今年七國集團會談的另一個優先事項將是解決一些中等收入國家的債務脆弱性，神田說，他是本周聚集在華盛頓參加國際貨幣基金組織（IMF）春季會議的政策制定者之一。

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記者：張瑋婷

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